 | Özge Sönmez

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kar yağışı ve kuvvetli sağanak geliyor: Bahar havasına kış molası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, Marmara'nın büyük bölümünde güneş yüzünü gösterirken, Doğu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkisini gösterecek. Baharı dört gözle bekleyenlere ise meteoroloji kötü haber duyurdu. Yarından itibaren yeniden yağışlar başlayacak, çarşamba gününde ise sağanak bazı illerde kar yağışına dönecek. İşte 6 Nisan Pazartesi güncel hava durumu...

06.04.2026
07:42
06.04.2026
07:52

Genel Müdürlüğü 6 Nisan Pazartesi günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer yağış bekleniyor. Marmara'da güneş yüzünü gösterirken, Meteoroloji'den güneşli günler bekleyenlere kötü haber geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Nisan Pazartesi günü için yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, önümüzdeki günlerde kar yağışı ve sıcaklık düşüşleri öngörülüyor.
6 Nisan Pazartesi günü Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 6 Nisan'dan itibaren sağanak yağışların yeniden etkili olacağı ve çarşamba günü şiddetleneceği bildirildi.
Perşembe günü sağanakların kar yağışına dönmeye başlayacağı ve doğu illerinde başlayacak olan kar yağışının cuma günü Kastamonu'ya kadar ilerleyeceği belirtildi.
Sıcaklıkların bazı illerde eksi 7'ye kadar düşeceği öngörülüyor.
Çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI GELİYOR

Yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda, yarından itibaren sağanak yağışın yeniden etkisini göstereceği bildirildi. Yarın başlayacak olan sağanak yağış, çarşamba günü iyiden iyiye şiddetlenecek. Perşembe günü ise sağanak kar yağışına dönmeye başlayacak. Doğu illerinde başlayacak olan cuma günü Kastamonu'ya kadar ilerleyecek. Sıcaklıklar bazı illerde eksi 7'ye kadar düşecek. Çarşamba günü Ardahan ve Erzurum'da kar yağışı etkisini gösterirken, Perşembe günü ise Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı başlayacak. Cuma gününde ise yağışlar şiddetlenecek, Yozgat, Kastamonu, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Bayburt, Sivas, Gümüşhane, Bitlis ve Bingöl'de kar yağışı görülecek.

6 NİSAN 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

BölgeİlSıcaklık (°C)Hava DurumuNotlar
MARMARAÇANAKKALE, 19Parçalı ve az bulutluSabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
MARMARAEDİRNE, 20Parçalı ve az bulutluSabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
MARMARAİSTANBUL, 16Parçalı ve az bulutluSabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
MARMARAKIRKLARELİ, 19Parçalı ve az bulutluSabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EGEA.KARAHİSAR, 15Parçalı ve çok bulutluSabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EGEİZMİR, 19Parçalı ve çok bulutluSabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EGEMANİSA, 20Parçalı ve çok bulutluSabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EGEMUĞLA, 18Parçalı ve çok bulutluÖğle saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AKDENİZADANA, 20Parçalı ve çok bulutluÖğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AKDENİZANTALYA, 19Parçalı ve çok bulutluÖğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AKDENİZHATAY, 18Parçalı ve çok bulutluÖğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AKDENİZMERSİN, 18Parçalı ve çok bulutluAkşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İÇ ANADOLUANKARA, 16Parçalı ve çok bulutluSabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İÇ ANADOLUÇANKIRI, 17Parçalı ve çok bulutluSabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İÇ ANADOLUESKİŞEHİR, 18Parçalı ve çok bulutluSabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İÇ ANADOLUKONYA, 15Parçalı ve çok bulutluÖğle saatlerinde sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATI KARADENİZBOLU, 17Parçalı bulutluSabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATI KARADENİZDÜZCE, 18Parçalı bulutluSabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATI KARADENİZKASTAMONU, 16Parçalı bulutluSabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATI KARADENİZZONGULDAK, 14Parçalı bulutluSabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA, 18Parçalı ve çok bulutluSabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZARTVİN, 13Parçalı ve çok bulutluSabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi.
ORTA ve DOĞU KARADENİZSAMSUN, 16Parçalı ve çok bulutluSabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZTRABZON, 14Parçalı ve çok bulutluSabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi.
DOĞU ANADOLUERZURUM, 9Parçalı ve çok bulutluSabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi.
DOĞU ANADOLUKARS, 9Parçalı ve çok bulutluSabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi.
DOĞU ANADOLUMALATYA, 15Parçalı ve çok bulutluÖğle saatlerinde sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi.
DOĞU ANADOLUVAN, 10Parçalı ve çok bulutluSabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi.
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR, 17Parçalı ve çok bulutluBugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLUGAZİANTEP, 17Parçalı ve çok bulutluÖğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLUSİİRT, 16Parçalı ve çok bulutluBugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLUŞANLIURFA, 18Parçalı ve çok bulutluÖğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

