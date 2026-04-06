Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kar yağışı ve kuvvetli sağanak geliyor: Bahar havasına kış molası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Nisan Pazartesi günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara'da güneş yüzünü gösterirken, Meteoroloji'den güneşli günler bekleyenlere kötü haber geldi.
Yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda, yarından itibaren sağanak yağışın yeniden etkisini göstereceği bildirildi. Yarın başlayacak olan sağanak yağış, çarşamba günü iyiden iyiye şiddetlenecek. Perşembe günü ise sağanak kar yağışına dönmeye başlayacak. Doğu illerinde başlayacak olan kar yağışı cuma günü Kastamonu'ya kadar ilerleyecek. Sıcaklıklar bazı illerde eksi 7'ye kadar düşecek. Çarşamba günü Ardahan ve Erzurum'da kar yağışı etkisini gösterirken, Perşembe günü ise Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı başlayacak. Cuma gününde ise yağışlar şiddetlenecek, Yozgat, Kastamonu, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Bayburt, Sivas, Gümüşhane, Bitlis ve Bingöl'de kar yağışı görülecek.
|Bölge
|İl
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|Notlar
|MARMARA
|ÇANAKKALE
|, 19
|Parçalı ve az bulutlu
|Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|MARMARA
|EDİRNE
|, 20
|Parçalı ve az bulutlu
|Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|MARMARA
|İSTANBUL
|, 16
|Parçalı ve az bulutlu
|Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|MARMARA
|KIRKLARELİ
|, 19
|Parçalı ve az bulutlu
|Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|EGE
|A.KARAHİSAR
|, 15
|Parçalı ve çok bulutlu
|Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|EGE
|İZMİR
|, 19
|Parçalı ve çok bulutlu
|Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|EGE
|MANİSA
|, 20
|Parçalı ve çok bulutlu
|Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|EGE
|MUĞLA
|, 18
|Parçalı ve çok bulutlu
|Öğle saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|AKDENİZ
|ADANA
|, 20
|Parçalı ve çok bulutlu
|Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|AKDENİZ
|ANTALYA
|, 19
|Parçalı ve çok bulutlu
|Öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|AKDENİZ
|HATAY
|, 18
|Parçalı ve çok bulutlu
|Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|AKDENİZ
|MERSİN
|, 18
|Parçalı ve çok bulutlu
|Akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|, 16
|Parçalı ve çok bulutlu
|Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|İÇ ANADOLU
|ÇANKIRI
|, 17
|Parçalı ve çok bulutlu
|Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|İÇ ANADOLU
|ESKİŞEHİR
|, 18
|Parçalı ve çok bulutlu
|Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|İÇ ANADOLU
|KONYA
|, 15
|Parçalı ve çok bulutlu
|Öğle saatlerinde sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|, 17
|Parçalı bulutlu
|Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|BATI KARADENİZ
|DÜZCE
|, 18
|Parçalı bulutlu
|Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|BATI KARADENİZ
|KASTAMONU
|, 16
|Parçalı bulutlu
|Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|BATI KARADENİZ
|ZONGULDAK
|, 14
|Parçalı bulutlu
|Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|, 18
|Parçalı ve çok bulutlu
|Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|ARTVİN
|, 13
|Parçalı ve çok bulutlu
|Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi.
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|SAMSUN
|, 16
|Parçalı ve çok bulutlu
|Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|TRABZON
|, 14
|Parçalı ve çok bulutlu
|Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi.
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|, 9
|Parçalı ve çok bulutlu
|Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi.
|DOĞU ANADOLU
|KARS
|, 9
|Parçalı ve çok bulutlu
|Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi.
|DOĞU ANADOLU
|MALATYA
|, 15
|Parçalı ve çok bulutlu
|Öğle saatlerinde sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi.
|DOĞU ANADOLU
|VAN
|, 10
|Parçalı ve çok bulutlu
|Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi.
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|, 17
|Parçalı ve çok bulutlu
|Bugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|GAZİANTEP
|, 17
|Parçalı ve çok bulutlu
|Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|SİİRT
|, 16
|Parçalı ve çok bulutlu
|Bugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|ŞANLIURFA
|, 18
|Parçalı ve çok bulutlu
|Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
