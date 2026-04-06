Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Nisan Pazartesi günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara'da güneş yüzünü gösterirken, Meteoroloji'den güneşli günler bekleyenlere kötü haber geldi.

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kar yağışı ve kuvvetli sağanak geliyor: Bahar havasına kış molası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Nisan Pazartesi günü için yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, önümüzdeki günlerde kar yağışı ve sıcaklık düşüşleri öngörülüyor. 6 Nisan Pazartesi günü Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 6 Nisan'dan itibaren sağanak yağışların yeniden etkili olacağı ve çarşamba günü şiddetleneceği bildirildi. Perşembe günü sağanakların kar yağışına dönmeye başlayacağı ve doğu illerinde başlayacak olan kar yağışının cuma günü Kastamonu'ya kadar ilerleyeceği belirtildi. Sıcaklıkların bazı illerde eksi 7'ye kadar düşeceği öngörülüyor. Çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI GELİYOR

Yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda, yarından itibaren sağanak yağışın yeniden etkisini göstereceği bildirildi. Yarın başlayacak olan sağanak yağış, çarşamba günü iyiden iyiye şiddetlenecek. Perşembe günü ise sağanak kar yağışına dönmeye başlayacak. Doğu illerinde başlayacak olan kar yağışı cuma günü Kastamonu'ya kadar ilerleyecek. Sıcaklıklar bazı illerde eksi 7'ye kadar düşecek. Çarşamba günü Ardahan ve Erzurum'da kar yağışı etkisini gösterirken, Perşembe günü ise Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı başlayacak. Cuma gününde ise yağışlar şiddetlenecek, Yozgat, Kastamonu, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Bayburt, Sivas, Gümüşhane, Bitlis ve Bingöl'de kar yağışı görülecek.

6 NİSAN 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge İl Sıcaklık (°C) Hava Durumu Notlar MARMARA ÇANAKKALE , 19 Parçalı ve az bulutlu Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. MARMARA EDİRNE , 20 Parçalı ve az bulutlu Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. MARMARA İSTANBUL , 16 Parçalı ve az bulutlu Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. MARMARA KIRKLARELİ , 19 Parçalı ve az bulutlu Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. EGE A.KARAHİSAR , 15 Parçalı ve çok bulutlu Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. EGE İZMİR , 19 Parçalı ve çok bulutlu Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. EGE MANİSA , 20 Parçalı ve çok bulutlu Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. EGE MUĞLA , 18 Parçalı ve çok bulutlu Öğle saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. AKDENİZ ADANA , 20 Parçalı ve çok bulutlu Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. AKDENİZ ANTALYA , 19 Parçalı ve çok bulutlu Öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. AKDENİZ HATAY , 18 Parçalı ve çok bulutlu Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. AKDENİZ MERSİN , 18 Parçalı ve çok bulutlu Akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İÇ ANADOLU ANKARA , 16 Parçalı ve çok bulutlu Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İÇ ANADOLU ÇANKIRI , 17 Parçalı ve çok bulutlu Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İÇ ANADOLU ESKİŞEHİR , 18 Parçalı ve çok bulutlu Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İÇ ANADOLU KONYA , 15 Parçalı ve çok bulutlu Öğle saatlerinde sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BATI KARADENİZ BOLU , 17 Parçalı bulutlu Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BATI KARADENİZ DÜZCE , 18 Parçalı bulutlu Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BATI KARADENİZ KASTAMONU , 16 Parçalı bulutlu Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BATI KARADENİZ ZONGULDAK , 14 Parçalı bulutlu Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA , 18 Parçalı ve çok bulutlu Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ ARTVİN , 13 Parçalı ve çok bulutlu Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi. ORTA ve DOĞU KARADENİZ SAMSUN , 16 Parçalı ve çok bulutlu Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ TRABZON , 14 Parçalı ve çok bulutlu Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi. DOĞU ANADOLU ERZURUM , 9 Parçalı ve çok bulutlu Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi. DOĞU ANADOLU KARS , 9 Parçalı ve çok bulutlu Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi. DOĞU ANADOLU MALATYA , 15 Parçalı ve çok bulutlu Öğle saatlerinde sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi. DOĞU ANADOLU VAN , 10 Parçalı ve çok bulutlu Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi. GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR , 17 Parçalı ve çok bulutlu Bugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. GÜNEYDOĞU ANADOLU GAZİANTEP , 17 Parçalı ve çok bulutlu Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. GÜNEYDOĞU ANADOLU SİİRT , 16 Parçalı ve çok bulutlu Bugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. GÜNEYDOĞU ANADOLU ŞANLIURFA , 18 Parçalı ve çok bulutlu Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

