Alışveriş yaparken bu işarete dikkat! Bakanlık çocuk, oyuncak ve kırtasiye ürünlerinde uyardı

İnsan sağlığını hiçe sayarak piyasaya arz edilen ürünlerle Ticaret Bakanlığının mücadelesi sürüyor. Başta çocuk ürünleri olmak üzere çok sayıda üründe bu risklere karşı dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin uyarılar sıralandı.

Alışveriş yaparken bu işarete dikkat! Bakanlık çocuk, oyuncak ve kırtasiye ürünlerinde uyardı
yılın ilk üç ayına ait denetim sürecine dair verileri açıkladı. Yapılan denetimlerde 2 binden fazla ürün incelendi ve 4 milyon lirayı aşan ceza yağdı. Yetkililer özellikle çocuklara yönelik oyuncak, kırtasiye gibi ürünlere karşı dikkat çekti.

Alışveriş yaparken bu işarete dikkat! Bakanlık çocuk, oyuncak ve kırtasiye ürünlerinde uyardı

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk üç ayına ait denetim sonuçlarını açıklayarak, 2 binden fazla ürünün incelendiğini ve 4 milyon lirayı aşan ceza kesildiğini duyurdu; özellikle çocuklara yönelik ürünlerde güvensizlik ve uygunsuzluklar tespit edildi.
Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 3 ayında 2 bin 104 parti ürünü denetledi ve bu denetimlerde 9 parti üründe güvensizlik, 21 parti üründe ise uygunsuzluk belirlendi.
Bu denetimler sonucunda 4,4 milyon liralık para cezası uygulandı.
Güvensizliği tespit edilen ürünler, Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) platformu üzerinden çevrim içi olarak ilan ediliyor.
Son güvensiz ürün bildirimlerinde, çocuklara yönelik boya kalemleri, boya malzemeleri, çocuk giyim, pelüş oyuncaklar ve parmak boyalar gibi ürünler öne çıkıyor.
Pelüş oyuncaklarda fitalat içeriği ve küçük parçalar, parmak boyalarda ise küçük parça bulunması güvensizlik nedenleri arasında gösterildi.
Tüketicilere, özellikle oyuncak alırken CE işareti taşıyan ürünleri tercih etmeleri ve yaş sınıflandırmalarına dikkat etmeleri tavsiye edildi.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Alışveriş yaparken bu işarete dikkat! Bakanlık çocuk, oyuncak ve kırtasiye ürünlerinde uyardı

HANGİ ÜRÜNLER "GÜVENLİ" KABUL EDİLİYOR?

Normal kullanım koşullarında, tüketiciler için risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan, temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürün, "güvenli" olarak tanımlanıyor.

Piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olması ise üreticisinin, yetkili temsilcisinin ya da ithalatçının sorumluluğunda bulunuyor. Üretici, yetkili temsilci ve ithalatçıların bu sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin denetimi ise Ticaret Bakanlığınca gerçekleştiriliyor.

DENETİMLER SÜRÜYOR


Tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, deterjan, çocuk bakım ürünleri ve mobilya başta olmak üzere, Bakanlık sorumluluğundaki ürün gruplarına yönelik gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri doğrultusunda, geçen yıl 6 bin 189 parti ürün denetlendi. Bu denetimler sonucunda, 50 parti üründe güvensizlik, 121 parti üründe uygunsuzluk tespit edildi.

Bu yılın ilk 3 ayında ise 2 bin 104 parti ürünün denetimi gerçekleştirildi. Bunun sonucunda 9 parti üründe güvensizlik, 21 parti üründe uygunsuzluk belirlendi.

Alışveriş yaparken bu işarete dikkat! Bakanlık çocuk, oyuncak ve kırtasiye ürünlerinde uyardı

Ürün güvenliği ile ilgili yapılan denetimler sonucunda, geçen yıl 48,6 milyon liralık, bu yılın 3 ayında da 4,4 milyon liralık uygulandı.

BAKANLIK GÜVENSİZ ÜRÜNLERİ İFŞA EDİYOR

Bu kapsamda, Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünler, Bakanlıkça oluşturulan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) platformu üzerinden ilan ediliyor. Platformda yer alan güvensizlik bildirimleri sadece bildirim konusu ürüne ilişkin tespiti içeriyor, üretici firmanın diğer ürünlerine ilişkin bir tespiti kapsamıyor. Tüketiciler de "https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/" internet adresinden, bu ürünleri çevrim içi görerek, ürünün neden güvensiz olduğuna ilişkin detayları öğrenebiliyor.

ÖZELLİKLE ÇOCUK ÜRÜNLERİNDE RİSK BÜYÜK

Platformda son yapılan güvensiz ürün bildirimlerinde, özellikle çocuklara yönelik bazı ürünlerin yer alması dikkat çekiyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ndeki son 10 bildirimden 6'sını, çocukların kullandığı boya kalemleri ve boya malzemeleri, çocuk giyim, pelüş oyuncaklar ve parmak boyalar kategorisinde yer alan ürünler oluşturuyor. Güvensiz ürün bildirimlerinde, çocuk ürün gruplarının adından ise mobilya ve lavabo açıcı geliyor.

Alışveriş yaparken bu işarete dikkat! Bakanlık çocuk, oyuncak ve kırtasiye ürünlerinde uyardı

Bu ürünlerin güvensiz olma gerekçelerine bakıldığında, ilgili çocuk giyim ürünlerinde, giysilerde kullanılan kordon ve büzme iplerinin standartları karşılamadığı görülüyor. Pelüş oyuncaklar kategorisindeki ürünler ise özellikle fitalat içeriği ve küçük parçalar nedeniyle güvensiz bulunuyor. Ayrıca bu ürünlerde, boğulma riskine işaret ediliyor. Parmak boyalar kategorisindeki ürünlerde de küçük parça bulunması, güvensizlik nedeni olarak tespit ediliyor. Söz konusu ürünlerin, piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına yönelik önlemler alınıyor.

CE İŞARETİ OLMAYANLARI ALMAYIN


Kullanıcı kitlesi çocuklar olan ürünler, teşkil ettikleri riskler ve oluşturabilecekleri tehlikeler açısından daha dikkatli olunması gerekenler arasında yer alıyor. Bakanlık da tüketicileri ürün alırken, çeşitli hususlara dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Bu kapsamda, vatandaşların öncelikle satın aldığı her ürünün, ambalajını incelemesi gerekiyor.

Özellikle oyuncaklarda, CE işareti taşıyan ürünlerin tercih edilmesi, çocuğun yaş ve becerilerine göre ürün seçilmesi, ürün üzerinde bulunan yaş sınıflandırması uyarılarına bakılması önem taşıyor. Keskin kenarlı, küçük parçalar içeren, parmakların sıkışabileceği mekanizmaları bulunan oyuncaklara dikkat edilmesi gerekiyor.

Tüketicilerin ayrıca kırtasiye ürününü seçerken, üretici ve ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünleri tercih etmesi, "merdiven altı" şeklinde tabir edilen markası-modeli belli olmayan, üretici ve ithalatçısına dair bilgi bulunmayan ürünleri almaması önem taşıyor.

