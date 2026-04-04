 | Banu İriç

Domates, salatalık ve kırmızı biberde fahiş fiyat! Bakanlık yüzde 400'lük farka ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da ünlü bir market zincirinde yapılan denetimlerde çeri domates, Çengelköy salatalık ve kırmızı biber ürünlerindeki üreticiden alış fiyatıyla müşteriye satış fiyatı arasındaki fahiş farkı tespit etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu firmaların haksız fiyat artışı yaptığı belirlenerek idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.

GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 21:09
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 21:23

yaptığı denetimlerde bir zincir marketin üreticiden aldığı kırmızı biber, çeri domates ve Çengelköy salatalık ürünlerinde yüksek oranda kar bedeli ekleyerek satışa sunduğunu tespit etti. Fırsatçılığa ve haksız fiyat artışlarına karşı mücadele kapsamında denetimleri sürdüren bakanlık konunun yaptırım için Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletildiğini belirtti.

Domates, salatalık ve kırmızı biberde fahiş fiyat! Bakanlık yüzde 400'lük farka ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, bir zincir marketin kırmızı biber, çeri domates ve Çengelköy salatalık ürünlerinde yüksek oranda kar bedeli ekleyerek haksız fiyat artışı yaptığını tespit etti ve konuyu Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletti.
Ticaret Bakanlığı, bir marketler zincirinde çeri domates, Çengelköy salatalık ve kırmızı biber ürünlerinde tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketlerini inceledi.
İncelemeler sonucunda, çeri domatesin tüketiciye %400'e varan farkla sunulduğu tespit edildi.
Çengelköy salatalık ürününün zincir market tarafından %125 karla satıldığı belirlendi.
Kırmızı biber ürününün ise zincir market tarafından %125 karla satıldığı saptandı.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, adı geçen firmalar tarafından haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edildi.
Konu, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildi.
DOMATESTE YÜZDE 400 KAR

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığımızca yürütülen piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında; İstanbul’da faaliyet gösteren bir marketler zincirinde; çeri domates, Çengelköy salatalık ve kırmızı biber ürünlerine ilişkin olarak tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelenmiştir.

Yapılan incelemelerde;

-Çeri domates ürününün, İstanbul’da faaliyet gösteren bir tüccar tarafından Antalya Kumluca Hali’nde faaliyet gösteren komisyoncudan 50,00 TL’den satın alındığı, aynı tüccar tarafından İstanbul’da faaliyet gösteren zincir markete 110,00 TL’den satıldığı, söz konusu zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 250,00 TL’den sunulduğu,

-Çengelköy salatalık ürününün, İstanbul’da faaliyet gösteren bir komisyoncu tarafından zincir markete 60,00 TL’den satıldığı, zincir market tarafından ise tüketiciye 135,00 TL’den sunulduğu,

-Kırmızı biber ürününün ise Antalya Kumluca Hali’nde faaliyet gösteren komisyoncu tarafından İstanbul’da faaliyet gösteren tüccara 70,00 TL’den satıldığı, aynı tüccar tarafından zincir markete 100,00 TL’den satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 225,00 TL’den sunulduğutespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, adı geçen firmalar tarafından haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilmiş olup, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilmiştir."

