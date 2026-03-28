Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Bakanlık tarafından Antalya’daki bir markette yapılan denetimlerde, biber fiyatında fahiş fiyat artışı olduğunu tespit ettiğini kaydetti. Denetimler sonucu markete 1 milyon 806 bin 170 lira idari para cezasının uygulandığını duyuran Bakanlık, piyasada fiyat istikrarını bozucu her türlü girişime karşı denetimlerine kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.

HABERİN ÖZETİ Fahiş fiyatla biber satan markete şok! Ticaret Bakanlığı 1 milyon 806 bin 170 lira ceza kesti Ticaret Bakanlığı, Antalya'da bir markette biber fiyatlarında fahiş artış tespit ederek 1 milyon 806 bin 170 lira idari para cezası uyguladı. Ticaret Bakanlığı, Antalya'daki bir markette biber fiyatlarında fahiş artış tespit etti. Denetimler sonucunda markete 1 milyon 806 bin 170 lira idari para cezası uygulandı. Üretici, komisyoncu ve aracı firmaların mali yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla ürün fiyatlarını düşük göstererek eksik beyanda bulundukları anlaşıldı. Bu firmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bildirilecek. Hal Kayıt Sistemi'ne düşük bedelle bildirilen ürünleri piyasada fahiş fiyatlarla satan market hakkında da işlem başlatıldı. Bakanlık, piyasada fiyat istikrarını bozucu her türlü girişime karşı denetimlerine devam edeceğini belirtti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşların mağduriyetine yol açan uygulamalara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği belirtilerek, "Dün bazı sosyal medya mecralarında yer alan biber fiyatlarına ilişkin paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığımızca ivedilikle denetim ve inceleme başlatılmıştır.

MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERDEN KAÇINMAK AMACIYLA ÜRÜN FİYATLARINI DÜŞÜK GÖSTERİYORLAR

Yapılan denetimler neticesinde, söz konusu ürünlere ilişkin fiyatların Antalya halinde daha yüksekte işlem gördüğü tespit edilmiştir. Bununla birlikte, üretici komisyoncu ve aracı bazı firmaların; rüsum ve stopaj vergisi başta olmak üzere mali yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla ürün fiyatlarını düşük göstererek eksik beyanda bulundukları anlaşılmıştır. Söz konusu usulsüzlükte rolü bulunan firmalar tespit edilerek gerekli işlemlerin tesis edilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bildirilecektir. Öte yandan, Hal Kayıt Sistemi’ne düşük bedelle bildirilen ürünleri piyasada fahiş fiyatlarla satışa sunduğu belirlenen ilgili market hakkında da işlem başlatılmıştır.

Bu kapsamda, kendi beyanı esas alınarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilen işletmeye, mevzuat kapsamında öngörülen en üst sınırdan olmak üzere 1 milyon 806 bin 170 lira tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, piyasada fiyat istikrarını bozucu her türlü girişime karşı denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecek olup, vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan uygulamalara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.