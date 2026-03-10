Ticaret Bakanı Bolat duyurdu! 'İran'la ticari taşımalar devam ediyor'

Tokat'taki fabrika açılışına katılan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "İran'la olan üç gümrük kapımızda olağan dışı bir durum yok" dedi.

Tokat'a gelen Bakan Bolat, Erbaa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Polyamid POY (Kısmi Oryante İplik) ve FDY (Tam Çekimli İplik) üretim tesisi için düzenlenen açılış programına katıldı.

'TÜRKİYE ATEŞ İÇERİSİNDE HUZUR BÖLGESİ'

Burada konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin sanayi üretiminde katma değerli yatırımların önemine dikkat çekerek, "Şu anda kuzeyimizde, güneyimizde ve doğumuzda savaşların yaşandığı çetin bir coğrafyadayız. Etrafımız adeta bir ateş çemberi. Ancak Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ateş çemberinin ortasında bir huzur bölgesi ve istikrar adasıdır" dedi.

396 MİLYAR DOLARLIK İHRACATA ULAŞTIK

Türkiye ekonomisinin son yıllarda önemli bir büyüme performansı gösterdiğini ifade eden Bolat, milli gelirin 23 yılda 238 milyar dolardan yaklaşık 1,6 trilyon dolara yükseldiğini belirtti. Bolat, "Son beş buçuk yılda, yani son 22 çeyrektir ekonomimiz kesintisiz büyümeye devam ediyor. İstihdam 19,5 milyondan 32 milyona yükseldi. İhracatımız ise 50 milyar dolardan 396 milyar dolara ulaştı" diye konuştu.

Tekstil sektörünün Türkiye sanayisinin gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Bolat, sektörün dünya pazarlarına açılmada öncü olduğunu söyledi. Bolat, "Biz sanayiciliği gıda ve tekstil sanayileriyle öğrendik. Yüz yılı aşkın bir geçmişi olan tekstil ve hazır giyim sektörümüz sayesinde dünya pazarlarını tanıdık. Türk tekstili, Türk kumaşı ve Türk hazır giyim ürünleri dünya çapında marka haline geldi. Geçen yıl tekstil, hazır giyim, halı ve ev tekstili ihracatımız yaklaşık 31 milyar dolar oldu. Bu da toplam ihracatımızın yüzde 11'ini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

'BÖLGEDEKİ EKONOMİK GELİŞMELERE KARŞI TEDBİRLER ALIYORUZ'

Bölgede yaşanan savaşların enerji ve ticaret üzerinde etkiler oluşturduğunu belirten Bolat, hükümetin gerekli tedbirleri aldığını dile getirdi. Bolat, İran ile ticaretin sürdüğünü belirterek, "İran'la olan üç gümrük kapımızda olağan dışı bir durum yok. Ticari taşımalar ve yolcu geçişleri kontrollü şekilde devam ediyor. Enerji ve tarım girdileri konusunda da ilgili bakanlıklarımız gerekli tedbirleri almış durumda" dedi.



Konuşmaların ardından Bakan Bolat ve beraberindekiler kurdele keserek fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından üretim alanlarını gezen Bakan Bolat, iplik üretim hatlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden tesisin çalışma süreci hakkında bilgi aldı.



Yıllık 9 bin ton POY ve 3 bin ton FDY iplik üretim kapasitesine sahip Türkiye'nin tekstil hammaddesinde dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen yatırımın, aynı zamanda yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayarak bölge ekonomisine önemli katkı sunması bekleniyor.

Program sonunda Bolat, diğer temasları için karayoluyla kent merkezine hareket etti.