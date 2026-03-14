Ticaret Bakanlığı duyurdu: İhracat için yeni finansman modeli

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların finansmana erişimini artırmak ve teknoloji odaklı girişimleri desteklemek amacıyla yeni bir finansman modelini devreye alındığını duyurdu. Bakanlık, otomotiv sektörü için sermaye yatırım fonu kurulduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı duyurdu: İhracat için yeni finansman modeli
Ticaret Bakanlığı, ihracatın finansmanında yeni bir döneme geçileceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2026 yılı itibarıyla sermaye piyasası araçlarının önemli bir ihracat finansmanı aracı olarak kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, ihracatçıların finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara bir yenisinin eklendiği ifade edildi. Bu kapsamda Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği iş birliğiyle Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF)kurulmasına yönelik çalışmaların tamamlandığı bildirildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 4 Mart 2026 tarihli ve 2026/12 sayılı bülteni ile Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kurulmasına onay verildiği açıklandı.

Yeni finansman modeliyle, finansal kaynağa ihtiyaç duyan ve büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

TEKNOLOJİYE ÖNCELİK VERİLECEK

Fon kapsamında ihracat potansiyeli yüksek, teknolojik derinliği olan ve yüksek katma değer üreten girişimlerin destekleneceği ifade edildi.

Özellikle otomotiv, mobilite, batarya teknolojileri, enerji depolama, akıllı ulaşım sistemleri, elektrikli araç bileşenleri, otonom sürüş, sensör teknolojileri ve yazılım tabanlı araç sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren girişimlerin öncelikli olarak destekleneceği bildirildi.

Ayrıca ileri imalat, yapay zeka, veri analitiği, yeşil teknoloji ve döngüsel ekonomi alanlarında faaliyet gösteren girişimlerin de fon kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

İHRACAT SEKTÖRLERİNİN REKABETİ ARTACAK

Bakanlık açıklamasında oluşturulacak finansman modelinin özellikle otomotiv sektöründeki dönüşüm sürecine katkı sağlamasının hedeflendiği vurgulandı.

Yeni finansman yapısıyla Türkiye’nin ihracat odaklı ve teknoloji temelli şirketlerinin uzun vadeli değer üretmesinin ve sektör ekosisteminin güçlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

https://x.com/ticaret/status/2032700153912529360

