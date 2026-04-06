Bolu Belediyesi soruşturmasında 3 kişi serbest bırakıldı

CHP'li Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Cumartesi günü düzenlenen yeni operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında karar çıktı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Önceki sabah jandarma ekipleri tarafından belediye binasında geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Jandarma ekipleri belediye binasında yaklaşık 5 saat süren çalışması gerçekleştirdi. Kurumdaki tüm bilgisayarlar ve dijital materyaller jandarma ekipleri tarafından inceleme altına alındı.
Olaya ilişkin CHP'li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız gözaltına alındı.
Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız, soruşturma kapsamında daha önce de gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
il Jandarma Komutanlığı’nda gözaltı işlemleri tamamlanan CHP'li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız pazar günü öğle saatlerinde Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.