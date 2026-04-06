CHP'li Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Cumartesi günü düzenlenen yeni operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında karar çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bolu Belediyesi soruşturmasında 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geçen ay 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Önceki sabah jandarma ekipleri tarafından belediye binasında arama çalışması başlatıldı. CHP'li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız gözaltına alındı. Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız daha önce de gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Jandarma ekipleri belediye binasında yaklaşık 5 saat süren çalışmalarını tamamlayarak önemli evrak ve bilgisayarları Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürdü. Gözaltı işlemleri tamamlanan 3 kişi, savcılık ve nöbetçi mahkemedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BOLU BELEDİYESİ BİNASINDA ARAMA

Önceki sabah jandarma ekipleri tarafından belediye binasında geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Jandarma ekipleri belediye binasında yaklaşık 5 saat süren çalışması gerçekleştirdi. Kurumdaki tüm bilgisayarlar ve dijital materyaller jandarma ekipleri tarafından inceleme altına alındı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin CHP'li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız gözaltına alındı.

Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız, soruşturma kapsamında daha önce de gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

il Jandarma Komutanlığı’nda gözaltı işlemleri tamamlanan CHP'li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız pazar günü öğle saatlerinde Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.