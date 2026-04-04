Bolu Belediyesi’ne operasyon! Ekipler arama yapıyor

Son dakika haberi: CHP'li Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde çok sayıda jandarma ekibi belediye binasına geldi. Ekipler bina içinde arama yapıldı. Soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz ay yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipleri tarafından belediye binasına geniş çaplı arama başlatıldı.

Bolu Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma kapsamında, belediye binasında jandarma ekipleri tarafından arama yapılıyor.
Bolu Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde belediye binasına çok sayıda jandarma ekibi geldi.
Jandarma ekipleri belediye binasında arama yapıyor.
3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Jandarma, belediyenin bilgi işlem sorumlusu eşliğinde yaptığı aramalarda kurumdaki tüm bilgisayarları ve dijital materyalleri inceleme altına aldı. Öte yandan kapsamında 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Şubat'ta Bolu Belediyesi'ne yönelik kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak haksız menfaat sağlamaya zorlaması (irtikap) suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

