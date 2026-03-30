Bolu'da yürütülen irtikap soruşturması kapsamında ortaya atılan yasak aşk ve şantaj iddiasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında ara karar verildi. Mahkeme, heyeti başkan ve yardımcısının tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Tanju Özcan ve Süleyman Can için mahkemeden ara karar Bolu'da yürütülen irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkındaki ara karar açıklandı. Mahkeme, Tanju Özcan ve Süleyman Can'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Soruşturma kapsamında kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak haksız menfaat sağlamaya zorlaması (irtikap) suçuyla ilgili operasyonlar düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alınmış, Tanju Özcan ve Süleyman Can tutuklanmıştı. BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Şubat'ta Bolu Belediyesi'ne yönelik kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak haksız menfaat sağlamaya zorlaması (irtikap) suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

MAHKEME ARA KARARINI VERDİ

Tutuklu bulunan Özcan ve Can için görülen ara karar duruşmasında, sanık avukatları itirazlarını sundu. Kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada mahkeme, tutuklama gerekçelerinin devam ettiği kanaatine vararak her iki ismin de tutukluluk halinin sürmesine karar verdi.