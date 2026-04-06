Akaryakıta 7 liralık dev zam! Motorin ve benzin fiyatı yükseliyor

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Motorinin litre fiyatına 7 lira 67 kuruş, benzine ise 57 kuruşluk zam bekleniyor. İşte 6 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Dünyadaki jeopolitik gerilim enerji fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının artmasıyla akaryakıt fiyatlarına yeni zam gelmesi bekleniyor.
Peki, 6 Nisan 2026 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Benzin litre fiyatı: 62.60 TL
Motorin litre fiyatı: 77.47 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
Benzin litre fiyatı: 62.45 TL
Motorin litre fiyatı: 77.32 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
Benzin litre fiyatı: 63.57 TL
Motorin litre fiyatı: 78.60 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
Benzin litre fiyatı: 63.85 TL
Motorin litre fiyatı: 78.87 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL