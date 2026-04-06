İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılarının yakalanmasına ilişkin düğmeye bastı. Sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldırdıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sahte belgelerle yabancılara ikamet izni aldırmışlar! Ekipler düğmeye bastı: Çok sayıda kişi yakalandı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 51 şüpheli yakalandı. Sahte belgelerle usulsüz ikamet izni alan 441 kişinin izinlerinin iptal edilmesi ve sınır dışı edilmesine yönelik işlemler başlatıldı.

51 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmanın tamamlanmasının ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul merkezli 6 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 51 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında sahte belgelerle usulsüz olarak ikamet izni alan 441 kişinin izinlerinin iptal edilmesi ve sınır dışı edilmesine yönelik işlemlerin başladığı belirtildi.