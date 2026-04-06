Kira fiyatları Hatay'da 7 bin TL'ye kadar düştü! 'Yüzde 90'a varan bir doluluk bekliyoruz'

Geçen yıl TOKİ konutlarında kira fiyatının 12 bin TL iken bu yıl ise 5 bin TL'ye kadar düştüğünü söyleyen Jülide Özkan, "Geçen yıl 11 bin TL ila 12 bin TL iken bu yıl en düşük fiyatımız şu an 5 ila 6 bin TL'den bahsedebiliyoruz. Devlet taksit tutarlarını açıkladıktan sonra kiralarda insanlar yine düşüş talep etmeye başladılar. Taleplerle beraber mülk sahipleri de buna bir cevap verdi. Kiralarımızda bir düşüş oldu. Daha öncesinde konuştuğumuz fiyatlar 15 bin TL iken insanlar 8 bin TL taksit ödeneceğini, 8 bin TL civarı artık kiralar talep etmeye başladılar. Zaten daha önce söylediğim gibi de bu fiyatlara kadar kiralarımız düştü. 5 bin TL verilen TOKİ konutumuz oldu. En yüksek fiyatımız şu an 12 bin TL'yi bulabiliyor ve daha yükseğini göremiyoruz maalesef verilmiyor, daire boş kalıyor ve talep görmüyor. Çünkü artık hem taksit ödemeleri belirlendi hem de daire sayılarımız arttı. Daire sayımız artınca da insanların seçeneği arttı. Seçeneklerle beraber şu an 5 bin TL ila 12 bin TL arası diyebileceğimiz bir kira fiyatı oluştu" ifadelerini kullandı.