Alkollü sürücü ambulansa çarptı: Yaralılara ilk müdahaleyi ambulanstaki görevliler yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ambulans ve bir otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle 2 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahale de yine ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Diğer yandan yapılan kontrollerde ambulansa çarpan otomobilin sürücüsünün 1.60 promil alkollü olduğu tespit edildi. Otomobil sürücüsü Volkan Y.'ye 25 bin TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.

