Aracında ölü olarak bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde cumartesi gününden bu yana polis ekipleri tarafından kayıp olarak aranan 53 yaşındaki Mehmet Çİftlikci, Şişli'de aracının içinde ölü olarak bulunmuştu. Çiftlikci'nin kullandığı aracın 4 Nisan'da Galata Köprüsü'nden geçtiği ve aracın Şişli'de Yedikuyular Caddesi'nde park edildiği belirlendi. Polis ekipleri yaptığı ilk incelemede cinayet veya intihar bulgusuna rastlamazken, şahsın aracıyla seyir halindeki son görüntüleri de ortaya çıktı.

