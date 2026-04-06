Dağıstan'daki selde can pazarı böyle kaydedildi

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde 27 Mart'tan bu yana devam eden şiddetli yağışlar Mahaçkale ve Derbent kenti başta olmak üzere birçok kentte hayatı felç etti. Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle Derbent yakınında Mehmetkale şehrinde 4 kişi, Derbent'te ise 2 kişi hayatını kaybetti. Sivil Savunma, Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanlığı, Derbent'te 10 kişinin bulunduğu üç aracın sel sularına kapıldığı, araçlardaki 6 kişinin kurtarıldığını, 2 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

