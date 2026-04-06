MHP İstanbul'da tüm teşkilatları feshetti!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyada yaptığı yazılı açıklamada İstanbul için son dakika kararını açıkladı. Yalçın, MHP İstanbul İl Teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurdu.

Özetle

MHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatı feshedildi. Bu karar, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye ve 34. maddesi uyarınca alındı. Merkez Yönetim Kurulu tarafından kurucu yönetim kurulları teşkil olunacağı belirtildi. Kurucu yönetim kurullarının, kendi kademelerinin kongrelerine kadar görev ifa edeceği açıklandı.

MHP DUYURDU: İSTANBUL'DA TÜM TEŞKİLATLAR FESHEDİLDİ

Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İZZET ULVİ YÖNTER DE GÜNLER ÖNCE İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan İzzet Ulvi Yönter 27 Mart tarihinde MHP Genel Başkan Yardımcısı görevinden istifa etmişti. Yönter paylaşımında, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim." ifadelerini kullanmıştı.

KONGREYE KADAR GÖREVLERİNİ İFA EDECEKLER

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da sosyal medyadan konuya ilişkin açıklama yaptı. Tüm teşkilatların feshedildiğini belirten Yıldız, "Yetkilendirilmiş Kurucu yönetim kurulları, Parti tüzüğüne göre kendi kademelerinin kongrelerine kadar görev ifa edecektir. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

KURUCU YÖNETİM KURULLARI

MADDE 34- Yeni teşkilat oluşturulacak veya kapatılıp yeniden açılacak ya da feshedilen belde, ilçe ve illerde Merkez 57 Yönetim Kurulu tarafından kurucu yönetim kurulları teşkil olunur. Kurucu yönetim kurulları, kendi kademelerinin kongrelerine kadar, seçilmiş yöneticilerin hak ve yetkilerine sahip olarak görev ifa ederler.

52. MADDE

a. Genel Başkan ve Parti sözcüsü tarafından gerek görülmesi hâlinde Parti adına yapılacak önemli açıklamalara ilişkin esasların tespit edilmesinde,

b. Partinin, Merkez Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda sevk ve idaresinde,

c. Partinin muhtelif teşkilât ve kademelerinin kurulması ve kaldırılması ile çalışmalarında uyum ve iş birliğinin sağlanmasında,

d. (Değişik; 17/3/2024 Büyük Kongre Kararı) Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu ve partili Kabine üyeleri ile Genel Merkez arasındaki koordinasyonun temininde,

e. Partinin program, amaç ve ilkelerinin duyurulması, yayılması ve benimsetilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasında,

f. Teşkilatın çalışmalarının yönlendirilmesinde, talep ve önerilerinin değerlendirerek karara bağlanmasında,

g. Partinin kanunlara uygun faaliyette bulunmasında,

h. (Değişik; 17/3/2024 Büyük Kongre Kararı) Yürütme organı ve diğer partilerle ilişkilerin düzenlenmesi ve gerekli kararların alınmasında,

i. Parti Tüzük ve Programı doğrultusunda Partinin politikalarının ve seçim bildirgelerinin hazırlanmasında,

j. Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve medya ile ilişkilerin düzenlenmesinde,

k. Başka partilerden gelen işbirliği ve görüşme talepleri ile görüş ve önerilerin değerlendirilmesinde, l. Tüzükte öngörülen yönetmeliklerin hazırlanmasında, Partinin çalışma programının yapılmasında ve faaliyet raporu hazırlanmasında,

m. Uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde, Başkanlık Divanı, Genel Başkan’ın danışma ve Partinin yürütme organı olarak;

n. Kongrelerin zamanında ve usulüne uygun yapılmasında, Partinin seçime hazır bulundurulması için gerekli düzenleme ve çalışmaların yapılmasında,

o. Partinin amacına uygun olarak gelir elde edilmesi ve harcama yapılmasında ve bunlara ilişkin esasların hazırlanmasında,

ö. Araştırma, geliştirme çalışmaları ile hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesinde,

p. Genel Başkanın gerek görmesi halinde Tüzükte Genel Başkan’a verilen diğer görevlerin yerine getirilmesinde, Genel Başkana yardımcı olur.

Ayrıca, Tüzükte verilen görev ve yetkilere ilişkin kararların yanında, acil ve zaruri hâllere münhasır olmak ve yapılacak ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısına sunulmak kaydıyla, Merkez Yönetim Kurulu yetkisindeki bütün konularda kararlar alıp, bu kararları uygulatabilir.

54. MADDE

a. Parti program ve tüzük hükümleri ile Büyük Kongre kararlarının uygulama esaslarını tespit etmek,

b. Anayasa, siyasi partiler ve seçim kanunları ile Parti Tüzük, Program ve politikaları doğrultusunda Partinin bütün teşkilât birimlerinin sevk ve idaresine ilişkin kararlar almak,

c. Parti Tüzük ve Programında yer alan amaç, temel ilke ve hedefler ile Parti politikalarının toplumun her kesimine yayılması, tanıtılması ve benimsenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak. Bunun için her türlü basın yayın organlarından ve kitle haberleşme vasıtalarından faydalanma esaslarını belirlemek,

d. Parti faaliyetlerinin yürütülmesine temel olmak üzere hazırlanan çalışma programlarını onaylamak ve bu programları yürütecek çeşitli ihtisas komisyonlarının teşkil edilmesine karar vermek.