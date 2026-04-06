Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması: 3 Türk gemisi güvenle ayrıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’ndaki Türk sahipli gemilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Irak’tan yüklediği ham petrolü Malezya’ya taşımak üzere seyir halinde olan Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçerek Körfez’den çıkışını tamamladığını aktardı.
Bakan Uraloğlu, "Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez’de bekleyen 3 gemi Hürmüz Boğazı’ndan güvenle ayrılmış oldu." ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu şu açıklamalarda bulundu:
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi anlık olarak izliyoruz. Dışişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Irak’tan yüklediği ham petrolü Malezya’ya taşımak üzere seyir halinde olan Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçerek Körfez’den çıkışını tamamladı.
Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez’de bekleyen 3 gemi Hürmüz Boğazı’ndan güvenle ayrılmış oldu. Bu geçişle birlikte Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12’ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8'e düşmüştür. Halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemimiz ve bu gemilerde görevli 156 personelimizin emniyetli şekilde intikali için çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz.