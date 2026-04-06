Gündem
Editor
Editor
 | Baran Aksoy

Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması: 3 Türk gemisi güvenle ayrıldı

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Körfez’de bekleyen 3 Türk gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan güvenle ayrıldığını açıkladı.

GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 11:33

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ’ndaki Türk sahipli gemilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Irak’tan yüklediği ham petrolü Malezya’ya taşımak üzere seyir halinde olan Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçerek Körfez’den çıkışını tamamladığını aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri takip ederek bölgedeki Türk sahipli gemilerin ve denizcilerin güvenliğini sağlamaya devam ediyor.
Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yakından takip ediliyor ve bölgede bulunan Türk sahipli gemiler ile Türk denizciler anlık olarak izleniyor.
Irak'tan Malezya'ya ham petrol taşıyan Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi, Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçerek Körfez'den çıkışını tamamladı.
Savaşın başlangıcından bu yana Körfez'de bekleyen 3 gemi Hürmüz Boğazı'ndan güvenle ayrıldı.
Bu geçişle birlikte Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12'ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı ise 8'e düştü.
Bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemi ve bu gemilerde görevli 156 personelin emniyetli intikali için çalışmalar sürdürülüyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla bölgedeki Türk gemi ve denizcilerini takip etmeye devam edecek.
Bakan Uraloğlu, "Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez’de bekleyen 3 gemi Hürmüz Boğazı’ndan güvenle ayrılmış oldu." ifadelerini kullandı.

"GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Bakan Uraloğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi anlık olarak izliyoruz. Dışişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Irak’tan yüklediği ham petrolü Malezya’ya taşımak üzere seyir halinde olan Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçerek Körfez’den çıkışını tamamladı.

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA 3 GEMİ GÜVENLE AYRILDI

Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez’de bekleyen 3 gemi Hürmüz Boğazı’ndan güvenle ayrılmış oldu. Bu geçişle birlikte Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12’ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8'e düşmüştür. Halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemimiz ve bu gemilerde görevli 156 personelimizin emniyetli şekilde intikali için çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz.

https://x.com/a_uraloglu/status/2041062026982682804

