CANLI ANLATIM

06.04.2026

ABD, İsrail, İran savaşında son durum: Trump, Tahran'a verdiği süreyi uzattı! İran'ın yeni tehdidi ise Babül Mendeb Boğazı

ABD, İsrail, İran savaşı bir ayı aşkın süredir aralıksız saldırılarla devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a verdiği sürenin dolmasının ardından yeni bir tarih belirlendi. Trump, 3 gün kadar İran'a yeni süre tanıdı ve Hürmüz Boğazı'nı açması için çarşamba günü TSİ 03:00'e kadar bekleyeceğini duyurdu. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise İran'ın altyapılarına yönelik saldırılar düzenleyeceğini söyledi. İran ise Hürmüz Boğazı'nın asla eskiye dönmeyeceğini belirtirken Babül Mendeb Boğazı'nı da kapatabileceğini bildirdi. Başkent Tahran'da ise şiddetli patlamalar sürüyor. İran, misilleme saldırıları kapsamında İsrail'in Hayfa şehrinde birçok noktayı hedef aldı, saldırılarda ağır hasar meydana geldi.

ABD, İsrail, İran savaşında yaşanan son gelişmeler...

Tarih 09:33

İRAN: TRUMP 'SÜPER SAVAŞ SUÇLUSU' OLACAK

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın sivil altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde "süper savaş suçlusu" olacağını belirterek, Tahran'ın her türlü saldırıya veya tehdide "derhal ve pişman edici" karşılık vereceğini söyledi.

Tarih 09:14

SABAHA KADAR 34 KİŞİ ÖLDÜ

ABD ve İsrail'in geceden bu yana İran'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 34 kişi hayatını kaybetti.  İran basınında yer alan haberlere göre, ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda Baharistan ilçesinde 13 kişi yaşamını yitirdi.

Gece boyunca devam eden saldırılarda Tahran'ın Şehriyar ilçesinde 6 kişi ve kentin doğusunda da 4 kişinin öldüğü belirtildi.

Kum kentinde de şehrin merkezinde sivil binanın doğrudan hedef alındığı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

ABD ve İsrail'in Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge kentinde de yerleşim yerlerine saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Tarih 08:19

TAHRAN'DA PATLAMALAR

Savaş uçaklarının Tahran semalarında görülmesinin ardından, güney ve batı bölgelerinde patlamalar meydana geldi. Hava savunma sisteminin aktif hale geldiği saldırıların meydana getirdiği hasara ilişkin açıklama yapılmadı.

Tarih 08:09

İRAN'IN FÜZE PARÇALARI TEL AVİV'DE 15 NOKTAYA DÜŞTÜ

İran’dan düzenlenen misillemenin ardından çok başlıklı füze parçalarının Tel Aviv ve çevresinde toplam beş şehirde 15 noktaya isabet etmesi sonucu 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tarih 07:33

ABD VE İSRAİL VURDU, İRAN'DA 6 ÇOCUK ÖLDÜ

ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda 6 çocuk hayatını kaybetti. Açıklamada, "Gece Tahran'da sivillere yönelik düzenlenen saldırılarda 10 yaş altı 4 kız, 2 erkek çocuğu hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Tarih 04:10

İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRILARI

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in merkezinde art arda sirenlerin çaldığı bildirildi. Sirenlerin çaldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

Tarih 03:12

SİVİL BİNAYA FÜZE SALDIRISI

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Kum kentinde bir yerleşim biriminin hedef alındığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Tarih 02:36

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

 ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Kentin doğu, batı ve güneydoğu bölgelerinde meydana gelen patlamalarla eş zamanlı hava savunma sisteminin aktif hale geldiği kaydedildi.

