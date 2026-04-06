ABD, İsrail, İran savaşında son durum: Trump, Tahran'a verdiği süreyi uzattı! İran'ın yeni tehdidi ise Babül Mendeb Boğazı

ABD, İsrail, İran savaşı bir ayı aşkın süredir aralıksız saldırılarla devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a verdiği sürenin dolmasının ardından yeni bir tarih belirlendi. Trump, 3 gün kadar İran'a yeni süre tanıdı ve Hürmüz Boğazı'nı açması için çarşamba günü TSİ 03:00'e kadar bekleyeceğini duyurdu. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise İran'ın altyapılarına yönelik saldırılar düzenleyeceğini söyledi. İran ise Hürmüz Boğazı'nın asla eskiye dönmeyeceğini belirtirken Babül Mendeb Boğazı'nı da kapatabileceğini bildirdi. Başkent Tahran'da ise şiddetli patlamalar sürüyor. İran, misilleme saldırıları kapsamında İsrail'in Hayfa şehrinde birçok noktayı hedef aldı, saldırılarda ağır hasar meydana geldi.

ABD, İsrail, İran savaşında yaşanan son gelişmeler...