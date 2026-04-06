BİM 10 Nisan aktüel ürünler kataloğu 2026 listesi! Dolap, buharlı ütü, dik durabilen süpürge, masa lambası ve aydınlatma çeşitleri geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
BİM’de indirim rüzgarı devam ederken yayımlanan yeni katalogda indirime girecek ürünler belli oldu. Özellikle bahçe bakım malzemelerinden olan benzinli ağaç kesme motoru, motorlu tırpan, ahşap saplı keser, budama testeresi, budama makası, kaplı örme eldiven, sağanak sulama hortumu, hortum seti, aydınlatma sistemi, kirpi aydınlatma satışa sunulacak. 8 GB/ Akıllı Cep Telefonu 9.500 TL, Buharlı Ütü 2.390 TL, Saç Kurutma Makinesi 890 TL, Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL, Dik Durabilen Süpürge 1.990 TL, Yaprak Led Işık Zinciri 99 TL, Led Masa Lambası 690 TL, El Feneri 229 TL, Metal Dekoratif Bisiklet 699 TL, Bahçe Saklama Kutusu 699 TL, Lale Demeti 179 TL, Su Püskürtücü Aparat 169 TL, Su Emici Paspas 99 TL, Ayak Havlusu ise 79 TL’den müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 10 Nisan cuma aktüel kataloğu…
Benzinli Ağaç Kesme Motoru 4.490 TL
Benzinli Motorlu Tırpan 4.750 TL
Ahşap Saplı Çelik Keser 189 TL
Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri 129 TL
Uv Filtreli Koruyucu Gözlük 39 TL
Pürmüz Seti 369 TL
Çalı Fırçası 129 TL
Budama Makası 245 TL
Matkap Ucu Seti 129 TL
Sağanak Sulama Hortumu 139 TL
Spiral Hortum Seti 339 TL
Esnek Hortum Seti 449 TL
Makaralı Hortum Seti 439 TL
Aydınlatma Sistemi 1.450 TL
Dekoratif Çiçekli Aydınlatma Sistemi 499 TL
Led Saplama Çiçek 79 TL
Dekoratif Saplama Lamba 199 TL
Figürlü Metal Saplama 429 TL
Duvar Lambası 279 TL
Dekoratif Aydınlatma 329 TL
Üçgen Lamba Çeşitleri 189 TL
Sensörlü Duvar Lambası 189 TL
58 İnç 4K UHD Qled Televizyon 21.500 TL
50 İnç 4K Ultra HD Televizyon 14.500 TL
X45 Akıllı Cep Telefonu 9.500 TL
Buharlı Ütü 2.390 TL
Saç Kurutma Makinesi 890 TL
Ambiyans Projeksiyon Led Masa Lambası 690 TL
El Feneri 229 TL
Metal Dekoratif Bisiklet 699 TL
Dekoratif Metal Saksı Süsleri 129 TL
Dekoratif Flamingo 99 TL
Dekoratif Kelebek 59 TL
Yapay Sarmaşık 57,50 TL
Bahçe Saklama Kutusu 699 TL
Lale Demeti 179 TL
Su Püskürtücü Aparat 169 TL
Bitki Destek Kafesi 69 TL
Masa 675 TL
Hazneli Su Pompası 199 TL
Ayaklı Saksı 159 TL
Tombik Balkon Saksı 109 TL
Çelik Sulama Kabı 349 TL
Bahçe Makası 129 TL
Erkek/Kadın Sandalet 129 TL
Çocuk Sandalet Çeşitleri 99 TL
Yüz Havlusu 99 TL
El Havlusu 69 TL
Su Emici Paspas 99 TL
Ayak Havlusu 79 TL
Filtreli Sürahi 899 TL
Mini Ütü Masası 369 TL
Cam Sıvı Sabunluk Seti 179 TL
Desenli Porselen Çerezlik Seti 149 TL
Yuvarlak Kelepçeli Kek Kalıbı 349 TL
Değirmen/Tuzluk Baharatlık 179 TL
3’lü Katlanır Dolap 1.390 TL