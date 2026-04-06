BİM 10 Nisan aktüel ürünler kataloğu 2026 listesi! Dolap, buharlı ütü, dik durabilen süpürge, masa lambası ve aydınlatma çeşitleri geliyor

BİM’de indirim rüzgarı devam ederken yayımlanan yeni katalogda indirime girecek ürünler belli oldu. Özellikle bahçe bakım malzemelerinden olan benzinli ağaç kesme motoru, motorlu tırpan, ahşap saplı keser, budama testeresi, budama makası, kaplı örme eldiven, sağanak sulama hortumu, hortum seti, aydınlatma sistemi, kirpi aydınlatma satışa sunulacak. 8 GB/ Akıllı Cep Telefonu 9.500 TL, Buharlı Ütü 2.390 TL, Saç Kurutma Makinesi 890 TL, Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL, Dik Durabilen Süpürge 1.990 TL, Yaprak Led Işık Zinciri 99 TL, Led Masa Lambası 690 TL, El Feneri 229 TL, Metal Dekoratif Bisiklet 699 TL, Bahçe Saklama Kutusu 699 TL, Lale Demeti 179 TL, Su Püskürtücü Aparat 169 TL, Su Emici Paspas 99 TL, Ayak Havlusu ise 79 TL’den müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 10 Nisan cuma aktüel kataloğu…

Özetle

BİM 10 NİSAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Benzinli Ağaç Kesme Motoru 4.490 TL

Benzinli Motorlu Tırpan 4.750 TL

Ahşap Saplı Çelik Keser 189 TL

Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri 129 TL

Uv Filtreli Koruyucu Gözlük 39 TL

Pürmüz Seti 369 TL

Çalı Fırçası 129 TL

Budama Makası 245 TL

Matkap Ucu Seti 129 TL

Sağanak Sulama Hortumu 139 TL

Spiral Hortum Seti 339 TL

Esnek Hortum Seti 449 TL

Makaralı Hortum Seti 439 TL

Aydınlatma Sistemi 1.450 TL

Dekoratif Çiçekli Aydınlatma Sistemi 499 TL

Led Saplama Çiçek 79 TL

Dekoratif Saplama Lamba 199 TL

Figürlü Metal Saplama 429 TL

Duvar Lambası 279 TL

Dekoratif Aydınlatma 329 TL

Üçgen Lamba Çeşitleri 189 TL

Sensörlü Duvar Lambası 189 TL

58 İnç 4K UHD Qled Televizyon 21.500 TL

50 İnç 4K Ultra HD Televizyon 14.500 TL

X45 Akıllı Cep Telefonu 9.500 TL

Buharlı Ütü 2.390 TL

Saç Kurutma Makinesi 890 TL

Ambiyans Projeksiyon Led Masa Lambası 690 TL

El Feneri 229 TL

Metal Dekoratif Bisiklet 699 TL

Dekoratif Metal Saksı Süsleri 129 TL

Dekoratif Flamingo 99 TL

Dekoratif Kelebek 59 TL

Yapay Sarmaşık 57,50 TL

Bahçe Saklama Kutusu 699 TL

Lale Demeti 179 TL

Su Püskürtücü Aparat 169 TL

Bitki Destek Kafesi 69 TL

Masa 675 TL

Hazneli Su Pompası 199 TL

Ayaklı Saksı 159 TL

Tombik Balkon Saksı 109 TL

Çelik Sulama Kabı 349 TL

Bahçe Makası 129 TL

Erkek/Kadın Sandalet 129 TL

Çocuk Sandalet Çeşitleri 99 TL

Yüz Havlusu 99 TL

El Havlusu 69 TL

Su Emici Paspas 99 TL

Ayak Havlusu 79 TL

Filtreli Sürahi 899 TL

Mini Ütü Masası 369 TL

Cam Sıvı Sabunluk Seti 179 TL

Desenli Porselen Çerezlik Seti 149 TL

Yuvarlak Kelepçeli Kek Kalıbı 349 TL

Değirmen/Tuzluk Baharatlık 179 TL

3’lü Katlanır Dolap 1.390 TL