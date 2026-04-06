Van'daki depremde korku dolu anlar kamerada! Öğretmenlerin mücadelesi takdir topladı

Van'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden olmuştu. Erciş ilçesindeki özel bir kursta sabah saatlerinde depreme yakalanan öğrencilerin yaşadığı korku ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde öğretmenler ise soğukkanlılık göstererek öğrencilerini güvenli alana yönlendirdiği görüldü. Öğretmenlerin düşündüğü tek şey onlara emanet edilen canları kurtarmak için verdikleri mücadele ise büyük takdir topladı.

