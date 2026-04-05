Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

AÖF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sorgulama 2026! 4-5 Nisan AÖF vize soruları ve cevapları açıklandı mı?

AÖF soruları ve cevap anahtarı için gözler anadolu.edu.tr adresine çevrildi. Açıktan ön lisans ve lisans eğitimini tamamlamak isteyen binlerce aday Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenen AÖF ara sınavlarına katıldı. 4-5 Nisan tarihinde düzenlenen Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi sınav sonuçları yaklaşık 2 hafta içerisinde erişime açılacak. Puan hesaplaması yapmaya hazırlanan adaylar ise AÖF cevap kitapçığına odaklandı. AÖF soruları ve cevap anahtarı ekranında öğrenciler, sınavda karşılarına gelen soruların A,B,C,D,E şeklinde doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek. Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Peki AÖF soruları ve cevap anahtarı 2026 açıklandı mı? İşte, AÖF soruları ve cevapları sorgulama ekranı…

Açıköğretim Fakültesi sınavları geçtiğimiz hafta sonu düzenlendi. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce aday sınavlara katıldı. AÖF soruları ve cevapları için bekleyiş başlarken öğrenciler cevap anahtarının erişime açılacağı tarihi için araştırma yapıyor. AÖF bahar dönemi ara sınavlarının dönem sonu ortalamasına katkısı yüzde 30 olurken dönem sonu final sınavları ise yüzde 70 etkileyecek.. Vize ve final ortalaması 35’in altında kalarak başarısız olan öğrenciler için yaz okulu sınavları düzenlenecek. AÖF’te bütünleme ve telafi sınavı olmadığından vize sınavlarının sonuçları doğrudan ortalamada belirleyici olacak. Peki AÖF soruları ve cevapları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF soruları ve cevap anahtarının erişime açılması beklenen tarih…

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları tamamlandı ve öğrenciler sınav soruları ile cevap anahtarının ne zaman erişime açılacağını bekliyor.
AÖF bahar dönemi ara sınavları 4-5 Nisan tarihlerinde yapıldı.
Cevap anahtarının bu hafta içinde, 6-10 Nisan tarihleri arasında duyurulması bekleniyor.
Ara sınav sonuçları dönem sonu ortalamasına %30, final sınavları ise %70 etki edecek.
Vize ve final ortalaması 35'in altında kalan öğrenciler için yaz okulu sınavları düzenlenecek.
Bütünleme ve telafi sınavı olmayan AÖF'te, yaz okulu sınav sonuçları not ortalamasının %100'ünü belirleyecek.
Bahar dönemi final sınavları 9-10 Mayıs, yaz okulu sınavları ise 22 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak.
AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Bahar Dönemi ara sınavları 4-5 Nisan’da tamamlandı. Sınavların sona ermesinin ardından öğrenciler cevap anahtarına odaklandı. AÖF soruları ve cevap anahtarının erişime açılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. AÖF cevap kitapçığının bu hafta 6-10 Nisan tarihleri arasında duyurulması bekleniyor.

AÖF ARA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2026 SORGULAMA EKRANI

AÖF’te eğitim alan öğrenciler, sınav sonuçları, cevap anahtarı ve diğer bilgilendirmelere aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilecek. AÖF soruları ve cevap anahtarı öğrenci numarası/ T.C. kimlik numarası ve şifreyle beraber sorgulanabilecek. Adaylar AÖF cevap anahtarı ekranında sınavda karşılarına gelen 20 sorunun A,B,C,D,E şeklinde doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek.

ARA SINAV %30, FİNAL SINAVLARI %70 KATKI YAPACAK

Anadolu Üniversitesi sınav yönetmeliğine göre ara sınav sonuçları dönem sonu not ortalamasına yüzde 30 etki edecek. Final sınavları ise yüzde 70 katkı yapacak. Ara sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken yanlış cevaplar doğru yanıtları etkileyecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencilerin başarılı olabilmesi için 35 olarak belirlenen ders notu geçme sınırını aşması gerekiyor. Bu notun altında kalarak FF harf notuna sahip olan öğrenciler, yaz okulu sınavlarına katılabilecek.

AÖF 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINAV TAKVİMİ

AÖF’te bütünleme veya telafi sınavı olmadığından bahar döneminde başarısız olan öğrenciler yaz okulu sınavlarına katılacak. Yaz okulu sınav sonuçları, not ortalamasının %100’ünü belirleyecek. Bahar dönemi ara sınav ve final sınavı ortalaması 35’in altında olan öğrenciler başarısız sayılacak. İşte, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimi;

BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI 4-5 NİSAN 2026

BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI 9-10 MAYIS 2026

YAZ OKULU SINAVLARI 22 AĞUSTOS 2026

