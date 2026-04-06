Motorin ve benzin zammı iptal edildi

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında ortaya çıkan savaş tablosu ekonomik parametreleri de belirlemeye devam ediyor. Savaş nedeniyle brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor.
Bu çerçevede bu gece yarısından itibaren akaryakıt ürünlerine gelmesi beklenen zamlar iptal edildi. Benzine 57 kuruş, motorine de 7,67 TL zam olarak pompaya yansıyacaktı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre yarından itibaren geçerli olması gereken zam yürürlüğe konmayacak.
İstanbul'da benzin 62,60 lira, motorin 77,47 lira, Ankara'da benzin 63,57 lira, motorin 78,60 lira, İzmir'de benzin 63,85 lira, motorin ise 78,87 liradan satılmaya devam edecek.