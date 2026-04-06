İran dini lideri Mücteba Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay

İran dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in askeri operasyon odasına girdiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. 'Yaralı' ya da 'öldü' iddialarını yalanlayan görüntülerde bir detay dikkat çekti. Hamaney'in girdiği odada bulunan ekranda İsrail'in Dimona Nükleer Tesisi'nin haritası bulunuyordu.
Dimona Nükleer Tesisi, İsrail’in Necef Çölü’nde, Dimona şehri yakınlarında yer alan ve ülkenin nükleer silah programının merkezi olduğu düşünülen bir tesistir. Resmî olarak araştırma ve desalinizasyon amacıyla kurulmuş olsa da, bazı çevreler tesisin nükleer silah geliştirme kapasitesine sahip olduğunu iddia ediyor.