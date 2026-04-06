Otomobil alacaklar dikkat! Yakıt tasarrufunda sınıfta kalan hibrit araçlar belli oldu

ABD-İran savaşı sebebiyle benzin fiyatları endişeye yol açarken elektrikli araç piyasasında hareketlilik artıyor. Ancak bazı araç almak isteyen vatandaşlar bütçe sebebiyle benzinli veya dizel otomobilleri araştırıyor. Uzmanlar yakıt tasarrufu sağlamak isteyenlere uyarılarda bulundu. Özellikle hibrit modeller üzerinde araştırmalar yapıldı. İşte detaylar...
Otomotiv sektörü sürekli değişirken elektrikli araçların daha fazla tercih edilmesi artık sıra dışı değil. Ancak bazı araştırmalara göre birçok sürücü hala benzinli araçlardan elektrikli araçlara geçiş konusunda markaları sorguluyor.
Sürücüler ve yeni araç alacaklar savaşın ortasında yakıt tasarrufu için alternatif otomobilleri araştırırken hibrit otomobillerle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Hibrit araç satın almanın dezavantajları da var ve en belirgin olumsuzluklardan biri de benzinli muadillerine göre daha yüksek fiyatlı olmaları. Consumer Reports’ta yer alan detaylarda yakıt tasarrufu sağlamayan hibrit araçlar öne çıktı. İşte detaylar...
Lexus TX Hibrit
Temel TX modeli ortalama 23 mpg yakıt tüketirken, Hibrit model ortalama 27 mpg yakıt tüketiyor. Bu otomobil performans hibritleri olarak tanımlanıyor ve bu nedenle farklı bir dizi avantaj sunuyorlar. Bu avantajların başında 91 beygir gücü artışı, F Sport yol tutuş özellikleri, 22 inç alaşım jantlar ve kozmetik iyileştirmeler geliyor.
Honda Accord Hybrid
Otoyolda sadece benzinle çalışan Accord LX 37 mpg yakıt tüketimi sağlarken, Sport Hybrid 41 mpg'ye ulaşıyor. Ancak hibrit model karma ve şehir içi sürüş değerlerinde belirgin şekilde daha iyi performans gösteriyor; bu da hibrit modeli zamanının çoğunu trafikte geçirenler için daha cazip hale getirebilir. İki aracın (Lexus TX Hibrit) satın alma fiyatları arasında 5.400 dolarlık bir fark var ve bu da çok fazla benzin anlamına geliyor.
Fiyat artışının büyük ölçüde nedeni, Honda'nın Accord Hybrid modellerine daha büyük alaşım jantlar ve kablosuz Apple CarPlay gibi özellikler de dahil olmak üzere ekstra donanım eklemesidir.
Renault Austral Mild Hybrid (160 HP): Bu otomobil modelinde karma yakıt tüketimi yaklaşık 6.3 litre/100 km seviyelerinde. Bu değer, tam hibrit (Full Hybrid) kardeşlerine göre daha yüksek.
Citroen C5 Aircross Mild Hybrid (136 HP)
Şehir içinde kullanım açısından uygun olan bu model yakıt tüketimi sebebiyle eleştiriliyor. Karma tüketimde (yaklaşık 5.8 lt) bazı tam hibrit rakiplerinden daha yüksek tüketebilir.
Nissan Qashqai Mild Hybrid (1.3 DIG-T)
Geleneksel benzinli motorlara göre %10-15 arasında yakıt tüketimi sunsa da aracı tek başına elektrikle yürüten bir "tam hibrit" olmadığı için beklendiği gibi yakıt tasarrufu sağlamaz. Araç daha çok motorun yükünü hafifletmeye dayanıyor.
BMW ActiveHybrid 5
Oto uzmanları tasarruf görevini tam yerine getirmediğini söylüyor. BMW ActiveHybrid 5 modelinde 100 km'de 9 litreye kadar tüketim yapılabiliyor. Araç, standart 5 serisine göre yaklaşık 140-150 kg daha ağırdır. Batarya desteğinin azaldığı uzun yol sürüşlerinde veya performanslı kullanımda yakıt tüketimi artar.