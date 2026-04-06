Osmaniye'de bahar ayında "Dolu" sürprizi: Beyaz örtü kapladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün üst üste yaptığı uyarıların ardından Osmaniye’nin Kadirli ilçesi, akşam saatlerinde kelimenin tam anlamıyla 'beyaz bir kabus'la karşı karşıya kaldı. Gün boyu etkili olan şiddetli sağanak yağışın yerini aniden yoğun dolu yağışına bırakmasıyla birlikte; ilçedeki cadde, sokak ve bina çatıları sanki kar yağmışçasına dakikalar içinde tamamen beyaza büründü. Açık alanlarda biriken dolu taneleri nedeniyle bazı tarım arazilerinin ve araçların zarar gördüğü tahmin edilirken, yetkililer bölgedeki yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkisini artırarak sürdüreceği konusunda uyarılarda bulundu.

