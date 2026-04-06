Vicdansız sürücü motosikletliye çarpıp kaçtı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kavşakta Y.E.Y.’nin kullandığı motosiklete çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kazanın ardından kaçtı. Yaralanan motosikletli, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Özetle