En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki son rakamlar

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 09:44
Mart ayı enflasyonuyla beraber 3 aylık tablo netleşti: %10,04. Bu, Temmuz zammının ilk yarısı demek. Kalan 3 ay (Nisan, Mayıs, Haziran) bu rakamın üzerine eklenecek.

Peki eldeki veriler ve önümüzdeki aylar için tahminler toplamda hangi rakamlara işaret ediyor.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte emekliye temmuz zammında masadaki son hesaplamalar...

Beklenti anketleri ilk beş aylık enflasyon oranının yüzde 14.05'e ulaşacağını ortaya koyarken, haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte ilk 6 aylık enflasyon oranın yüzde 16'ya ulaşabileceği hesaplanıyor. Uzmanlar, savaş koşulları nedeniyle enflasyon rakamının yukarı yönlü revize edilebileceğini değerlendiriyor.

2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI 

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12.19 zam oranıyla, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18.6 zam ve 1000 TL aylık artışıyla yıla başlamıştı. En düşük emeklilik aylığı ise kanuni değişiklikle 20 bin TL'ye yükseltilmişti.

İLK 3 AY VERİLERİ BELLİ OLDU 

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren zam maratonunda yolun yarısı aşıldı. Temmuz'da yapılacak ikinci yarı yıl zammını belirleyecek enflasyon oranları da adım adım netleşiyor.

Verilere göre ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, Mart ayı enflasyonu ise yüzde 1.94 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.04 zam şimdiden kesinleşti.

6 AYDA YÜZDE 16 BEKLENTİSİ 

SSK ve BAĞ-KUR ile Memur ve memur emeklilerine ilişkin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon oranları bekleniyor. Merkez Bankası'nın Mart 2026 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı.

Katılımcıların aylık TÜFE artışı beklentileri mart ayı için yüzde 2.2, nisan ve mayıs ayları için ise sırasıyla yüzde 2.1 ve yüzde 1.5 seviyelerinde şekillendi. Anket beklentilerine göre ilk eş aylık enflasyon yüzde 14.05 hesabı ortaya çıkıyor. Haziran ayına ilişkin enflasyon oranının şekillenmesiyle emeklilere yapılacak zam oranın yüzde 16'lara ulaşması öngörülüyor.

 

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA 23.200 TL RAKAMI  

En düşük emekli aylığı 2026 yılında 20.000 TL'ye yükseltildi. Bu kapsamda 4 milyon 917 bin kişi bulunuyor. En düşük emekli aylığına temmuzda da artış yapılması bekleniyor.

Yüzde 10.04 oranında kesinleşen ilk üç aylık enflasyona göre en düşük emekli aylığı 22 bin 8 TL'ye yükseliyor. Haziran ayı enflasyon oranının da eklenmesiyle zam miktarının yüzde 16'ya dayanması öngörülüyor. Bu durumda en düşük emekli aylığı 23 bin 200 TL'ye kadar çıkabilecek.

SSK VE BAĞKUR ZAMMI NE SEVİYEDE OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 6 aylık enflasyon periyotları oranında zamlanıyor. Buna göre örneğin 25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisine, kesinleşen ilk üç aydaki yüzde 10.04'lük zamma göre 27 bin 510 TL, ilk altı ay için öngörülen yüzde 16'lık zam oranıyla da 29 bin TL verilecek.

MEMUR ZAMMI 2026 

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18.6 oldu. İkinci altı aylık dönemde toplu sözleşme zammı yüzde 7 olarak uygulanacak.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İlk altı aylık enflasyonun yüzde 16 olarak şekillenmesi halinde ise enflasyon farkının yüzde 3.7'yi bulması öngörülüyor. Buna göre memur ve memur emeklisine verilecek zammı oranı yaklaşık yüzde 11'i buluyor.

 

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 

Bugün itibarıyla 59 bin 896o lan en düşük memur aylığı 66.484 TL'ye çıkacak. 1000 TL'lik seyyanen zammıne klenmesiyle en düşük memur aylığı alan vatandaşın cebine 67 bin 484 TL girecek.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Üniversite mezunu bir memurun 62.403 TL olan aylığı zam ve 1000 TL'lik eklemeyle 70 bin 267 TL'ye yükselecek. Mevcut en düşük memur emekli aylığı ise 26 bin 889 TL. Yeni zamla birlikte En düşük memur emeklisinin cebine 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 30.846 TL girecek.

