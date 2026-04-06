İslam Memiş altın yorumu! Gümüş ve altın fiyatlarında son durumu yorumladı

İslam Memiş altın yorumu son dakika, güncel altın fiyatları ile takip ediliyor. Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda bu hafta yaşanacak gelişmelere dikkat çekerek özellikle çarşamba gününün kritik olduğuna vurgu yaptı. Çin ve Avrupa’daki resmi tatiller nedeniyle piyasaların sınırlı hareket edebileceğini dile getiren Memiş, ABD ve Euro Bölgesi’nden gelecek enflasyon verileri ile Fed toplantı tutanaklarının yön açısından belirleyici olacağını aktardı. İran ile ABD arasındaki gerilimin de fiyatlamalar üzerinde etkili olacağını söyleyen Memiş, altın, gümüş, döviz ve petrol tarafında geniş bant aralığında dalgalanmaların sürebileceğini belirtti. Altın yükselecek mi? İşte İslam Memiş altın yorum ve piyasalar yorumları…

Küresel piyasalarda hareketli bir haftaya girilirken gözler kritik veri akışına çevrildi. Analisti İslam Memiş, yatırımcıları özellikle çarşamba günü için uyardı.

PİYASALARDA SON DURUM

İslam Memiş, bu haftanın gergin geçeceğini belirterek piyasalarda geniş bant aralığı beklendiğini söyledi. Çin ve Avrupa’da resmi tatil olması nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu dile getiren Memiş, Avrupa borsalarının kapalı olması sebebiyle sert dalgalar beklemediğini ancak ABD eski Başkanı Donald Trump’tan gelebilecek açıklamaların bu durumu değiştirebileceğini ifade etti.

Memiş, döviz tarafında baskının devam ettiğini belirterek kurunun 44,59 lira seviyesinde olduğunu söyledi. Yıl sonuna kadar doların 50 lira seviyesine ulaşmasını beklediğini dile getiren Memiş, fiyatlarındaki yükselişin de diğer enstrümanlar üzerinde etkili olduğunu kaydetti. Ons altının haftaya 4663 dolar seviyesinden satıcılı başladığını söyledi.

Jeopolitik gelişmelere de değinen Memiş, İran ile ABD arasındaki gerilimin bu hafta yeniden fiyatlanacağını ifade etti. Kısa vadeli al-sat işlemlerinden uzak durulması gerektiğini belirten Memiş, piyasaların kısmen fırsat sunduğunu ancak dalgalanmanın sürdüğünü söyledi. Borsa İstanbul’da 12.400–12.900 puan aralığının takip edildiğini ve bu aralığın üzerine çıkılması durumunda kademeli alım fırsatı oluşabileceğini belirtti.

İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMU SON DAKİKA

İslam Memiş, ons için 4780 dolar seviyesinin güçlü bir direnç olduğunu belirterek bu seviyenin kritik olduğunu söyledi. Bu seviyenin altında kalınması durumunda düşüşün devam edebileceğini ifade eden Memiş, yükselişin sürmesi için 4780 seviyesinin aşılması gerektiğini dile getirdi. Özellikle cuma günü saat 15.30’da açıklanacak ABD enflasyon verisinin piyasalar için önemli bir ipucu vereceğini belirtti.

Gram altın fiyatına da değinen Memiş, mevcut seviyenin 6808 lira olduğunu ve haftanın 6830 liradan tamamlandığını söyledi. 6850 lira seviyesinin direnç olduğunu ifade eden Memiş, gram altının ons altına bağlı hareket ettiğini dile getirdi. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bu haftanın fırsatlar sunduğunu söyledi.

Gümüş fiyatlarının haftaya satıcılı başladığını belirten Memiş, 69 dolar ile 74,5 dolar arasında bir bant aralığı olduğunu söyledi. 70 doların altındaki seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Brent petrolün ise 112,5 dolar seviyesinde haftaya yükselerek başladığını belirten Memiş, Orta Doğu’daki gelişmelerin fiyatlar üzerinde etkili olacağını söyledi. Ateşkes olmaması halinde daha sert gelişmeler yaşanabileceğini, anlaşma olması durumunda ise petrolde gerileme, altın ve gümüşte yükseliş görülebileceğini dile getirdi.

