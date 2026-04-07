Polise 17 bin lira ek ödeme! Az çalışanla çok çalışanın maaşları farklı olacak

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 09:22
Polis Meslek Kanunu

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında güncellenmesi planlanan Polis Meslek Kanunu’nda mesai düzenlemesinin detayları belli oldu.

fazla çalışma ücreti

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Emniyet Teşkilatı personeline “fazla çalışma ücreti” adı altında ödenen aylık 6 bin 686 TL’lik ödeme, mesai ücreti olarak değil görevin niteliği, işin zorluğu ve önemi doğrultusunda her ay sabit olarak yapılıyordu. Bundan dolayı, bu ödeme fazla çalışmanın karşılığı değil bir “risk tazminatı” olarak görülüyor.

RİSK TAZMİNATI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Yeni düzenlemede sabit ücretten ziyade belirtilen çalışma saatinin üstünde mesai yapan personele saat başı ödeme yapılması öngörülüyor. Mevcut olarak Emniyet Teşkilatı personeline “fazla çalışma ücreti” adı altında ödenen aylık 6 bin 686 TL’lik ödeme, mesai ücreti olarak değil görevin niteliği, işin zorluğu ve önemi doğrultusunda her ay sabit olarak yapılıyor. Dolayısıyla, 657 sayılı Kanun’un 178. maddesinde düzenlenen ve günlük mesai saatleri dışındaki faaliyetlerin bedelinden farklı olarak bu ödeme, fazla çalışmanın karşılığı değil bir “risk tazminatı” olarak görülüyor.
 

17 bin TL olan mesai ödemesi

Polislere verilmesi planlanan ve üst sınırı 17 bin TL olan mesai ödemesi haftalık 40, aylık 160 saat çalışma sonrası saat başı şeklinde ödenecek. Yani haftalık 40 saat mesai yapan bir polis için ek görev ödemesi yaptığı mesai saatine göre hesaplanacak.

FARKLI MESAİ YE FARKLI ÜCRET

Polislerin en çok şikâyetçi olduğu konulardan biri, az mesai ile fazla mesai yapan personelin arasında bir fark olmaması. 160 saat çalışan polis ile 300 saat çalışan, hatta hiç mesai yapmayan polis aynı maaşı alıyor. Yeni uygulamayla birlikte mesai yapan ek ücret alırken, mesai yapmayan personele ödeme yapılmayacak. Öte yandan, 12 saat görev, 36 saat dinlenme esasına dayalı mesai düzenine geçilmesi hâlinde de polisler haftada 42 ile 45 saat arasında çalışmış olacak.
 

Kamu tasarruf tedbirleri ve bütçe dengeleri

Kamu tasarruf tedbirleri ve bütçe dengeleri sebebiyle maaşlarda herhangi bir artışın olmayacağı da belirtilenler arasında. Gazetemizin daha önce de gündeme getirdiği gibi yapılması planlanan değişiklikler yalnızca mesai sistemiyle sınırlı kalmayacak. Polislik mesleğinin statüsünü ve özlük haklarını daha güçlü bir yasal zemine oturtacak kapsamlı bir çerçevenin hazırlandığı ifade ediliyor. Düzensiz çalışma saatlerinin önüne geçilmesi ve dinlenme hakkının korunması amacıyla vardiya sisteminin daha planlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gündemde.

