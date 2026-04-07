Üsküdar Belediyesi operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı! Valizlerin içinde balya balya paralar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesine yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Öte yandan operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. Valizlerde ele geçen 4 milyon 500 bin TL'ye paraya el konulurken, bir soğuk cüzdanın da ele geçirildiği, bu miktarın artabileceği bildirildi.

