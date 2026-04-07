Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışma anı kamerada!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen elektrikli bisiklet sürücüsü Ümit Z.'ye 40 bin, ehliyete hak kazanmasına rağmen belgeyi almadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Mustafa E. Ö. ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 11 bin 629'ar TL para cezası uygulandı.

