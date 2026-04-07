Sabah saatlerinde meydana gelen yasaklı madde soruşturması kapsamında ünlü isimler ve tanınmış isimler gözaltına alındı. Bu isimlerden biri de cemiyet hayatının tanın isimlerinde biri olan Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu oldu. Arama motorlarında Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu kimdir? Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu kaç yaşında, mesleği ne? sorularını sizin için araştırdık.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden gibi isimler gözaltına alındı. Bu isimlerin yanında cemiyet hayatının dikkat çeken isimlerinden biri olan Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu da yer aldı.
Arama motorlarında Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Türkiye’nin önde gelen cemiyet hayatının bilinen isimlerinden biri olan Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu, spor ve sosyete cemiyetlerinde çevrelisiyle tanınır.
Magazin gündeminde de hem sporcu hem de yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu, çocuk yaşta spora ilgi duymasıyla birlikte meslek hayatında da spora ilgi duymaktadır. Hatta Türkiye’yi pek çok alanda da temsil etmiştir.
Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu hakkında merak edilenlerden biri de yaşı oldu. Aslı Sipahi’nin doğum yılı ve yaşı hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Kamuoyunda doğum tarihi ve yaşı hakkında detaylı bir bilgi bulunamamıştır.
Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu’nun kesin olarak doğum tarihi bilinmese de yaşının 30’lu yaşlar olduğu tahmin edilmektedir. Çünkü spor figürünün de olmasıyla Aslı Sipahi’nin yaşı bu şekilde olduğu iddia ediliyor.
Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu’nun mesleği de merak ediliyor. Aslı Sipahi, çocuk yaşlardan beri sporlar ilgilenmiş. Çocukluktan gelen sporla birlikte Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu, milli binici olmuştur. Binicilik alanında kendini profesyonelleşmiştir.
Öyle ki kamuoyunda yer alan bilgilere göre, Türkiye’yi uluslararası yarışlarında da temsil etmiştir. Bugüne kadar birçok kez Türkiye Şampiyonluğu da elde ettiği kamuoyunda yer alan bilgiler arasında yer alır.