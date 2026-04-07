Başarılı müzik kariyeri ve şarkıcı kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Bengü Erden, özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Türk pop müziğinin usta isimleri arasında yer alan Bengü Erden’in kim olduğu merak ediliyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yerini alan Bengü’nün kişisel yaşantısı araştırılıyor. Şarkıcı kimliğiyle birçok başarılı parçaya imza atan Bengü, günümüzde hala büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Müzik kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran Bengü’nün özel hayatı da merak edilenler arasında yerini alıyor. Peki, Bengü Erden kimdir? Bengü Erden kaç yaşında? Bengü Erden evli mi? Bengü Erden’in kaç çocuğu var? Bengü Erden hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Bengü Erden’e dair bilinmeyenler…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bengü Erden kimdir? Bengü Erden kaç yaşında, evli mi, kaç çocuğu var? Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Bengü Erden'in kariyeri ve özel hayatına dair bilgiler aktarılıyor. Bengü Erden, söz yazarı, besteci ve yapımcı kimliğiyle tanınan bir Türk pop sanatçısıdır. Müzik kariyerine ilkokul yıllarında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile başlayan Bengü, 1998'de Pop Show '98'de ikinci olmuştur. İlk albümü 'Hoş Geldin'i 2000 yılında çıkaran sanatçı, 'Korkma Kalbim' şarkısıyla MÜ-YAP Müzik Ödülleri'nden dijital sertifika almıştır. 2 Nisan 1979 doğumlu olan Bengü Erden, 2026 itibarıyla 47 yaşındadır. 2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü'nün bu evlilikten 2 çocuğu olmuştur, ancak çift 2024 yılında boşanmıştır.

BENGÜ ERDEN KİMDİR?

Bengü Erden, Türk pop müziğin sevilen sanatçılarındandır. Şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkan Bengü, söz yazarı, besteci ve yapımcıdır. Müzik kariyerine çok erken yaşlarda başlayan Bengü, ilkokul yıllarında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile yolculuğuna başladı. İzmir'de sahnelenen ‘Oliver Twist’ isimli müzikalde başrol oynayan Bengü, İzmir Devlet Konservatuvarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa'dan şan dersleri aldı.

Çok erken yaşlarda müzikle tanışan Bengü Erden, 1998 yılında Müfit Bayşara'nın bir bestesiyle MÜYAP ve Show TV'nin organize ettiği Pop Show '98 adlı şarkı yarışmasında 2. oldu. Aynı zamanda Akademi İstanbul'da müzik eğitimi alan Bengü, üç yıl süreyle Kenan Doğulu’ya vokallik yaptı. 2007'de Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ‘Bak Kim Dans Ediyor’ adlı yarışmada 1. olan Bengü, ilk albümü Hoş Geldin'i Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu prodüktörlüğünde 2000 yılının temmuz ayında piyasaya çıkardı.

Müzik kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atan Bengü Erden, özellikle 2000’li yılların başlarında sanatçı kişiliğine yön verdi. 2005 yılında ‘Bağlasan Durmam’ adlı 2. stüdyo albümünü çıkaran Bengü, bir yıl aradan sonra 2007 yılında üçüncü albümü ‘Taktik’ ile piyasaya çıktı. Albümde bulunan ‘Korkma Kalbim’ parçasıyla dikkatleri üzerine çeken Bengü, MÜ-YAP Müzik Ödüllerinden dijital sertifika aldı. Bengü’nün albümü daha sonra yılın en çok satan albümlerinden biri oldu.

BENGÜ ERDEN KAÇ YAŞINDA?

Bengü Erden, 2 Nisan 1979 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 47 yaşında olan Bengü, 2000 yıllarında başladığı müzik kariyerini emin adımlarla ilerletiyor. Şarkıcı kimliğiyle sayısız albüme ve birçok başarılı parçaya imza atan Bengü’nün 2009 yılında çıkardığı ‘İki Melek’ albümü 125.000 kopya sattı ve Altın Plak aldı.

2012 yılında ‘Anlatacaklarım Var’ maxi single'ını piyasaya süren Bengü Erden, single'da yer alan ‘Yaralı’ şarkısı, 7 hafta Resmi Türkiye listesinde 1 numara olarak kaldı. 2013 yılında ‘Saygımdan’ single'ını piyasaya süren Bengü’nün, bu şarkısı Resmi Türkiye listesinde 2014 yılının başlarında 5 hafta boyunca zirvede yer aldı. Albümleri, single’ları, birbirinden güzel şarkıları ve etkileyici sesiyle Türk pop müziğinin usta isimleri arasına ismini yazdıran Bengü, kariyeri boyunca çalışmaları sayesinde çok sayıda ödül kazandı.

BENGÜ ERDEN EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Başarılı müzik kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Bengü Erden, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evliliğinden 2 çocuğu dünyaya geldi. Uzun bir süre mutlu evliliklerini devam ettiren çift, 2024 yılında boşanma kararı alarak ayrıldı.

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin dünyasında adını sık sık duyuran Bengü Erden, şimdilerde müzik kariyerine kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bengü, birbirinden güzel şarkıları, güçlü sesi ve sahne performansıyla konserlerde sevenlerini eğlendiriyor.