Murat Göçmez kimdir? Murat Göçmez kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve daha ilk günden reyting listelerini altüst eden Yeraltı dizisi hikayesine dahil olan Murat Göçmez, arama motorlarında ismi en fazla geçen isimler arasında yerini aldı. 'Yeraltı Murat Göçmez kimdir, kaç yaşında?', 'Murat Göçmez aslen nereli, evli mi?, 'Yeraltı dizisi Murat Göçmez, hangi dizilerde oynadı?' soruları özellikle Yeraltı izleyicisi tarafından cevap arıyor. İşte Yeraltı dizisine dahil olan Murat Göçmez'e dair merak edilen tüm detaylar...

Murat Göçmez kimdir? Murat Göçmez kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?
Yeraltı dizisinin aksiyon dolu hikayesine dahil olan Murat Göçmez, sosyal medyada gündemde. 'nin fenomen dizisine katılan Göçmez'in hem kariyeri hem de özel hayatı, bu bomba transferle mercek altına alındı. Arama motorlarında 'Murat Göçmez kimdir, kaç yaşında?', 'Murat Göçmez rolü ne, daha önce hangi dizilerde rol aldı?' soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki Murat Göçmez kimdir? Murat Göçmez kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? İşte Yeraltı dizisine dahil olan Murat Göçmez'e dair merak edilen tüm detaylar...

Murat Göçmez kimdir? Murat Göçmez kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

Murat Göçmez, NOW TV'nin fenomen dizisi Yeraltı'na Cengiz rolüyle konuk oyuncu olarak dahil oldu.
Murat Göçmez, dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olmasının yanı sıra seslendirme sanatçısıdır.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeofizik Mühendisliği, Çukurova Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği okuduktan sonra Okan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçiş yapmıştır.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da oyunculuk eğitimi almıştır.
26 Nisan 1994 doğumlu olan Göçmez, 32 yaşındadır ve aslen Hataylıdır.
Daha önce Kuruluş Osman, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Atiye, Zalim İstanbul ve Ufak Tefek Cinayetler gibi yapımlarda rol almıştır.
Yeraltı dizisine 11. bölüm itibarıyla dahil olmuştur.
MURAT GÖÇMEZ KİMDİR?

NOW'un yeni ve iddialı dizisi Yeraltı'na dahil olan Murat Göçmez, dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Bununla birlikte başarılı bir seslendirme sanatçısı olan Göçmez, oyunculuk alanında, kariyerine adım atmadan önce pek çok eğitimler almıştır.

Murat Göçmez, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeofizik Mühendisliği ve Çukurova Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde eğitim aldıktan sonra Okan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçiş yapmıştır. Sanata olan düşkünlüğü sonrası Murat Göçmez, kariyerini de bu alanda şekillendirmiştir.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da oyunculuk eğitimleri de alan Murat Göçmez, birçok tiyatro oyununun dışında reklam projeleriyle de adını duyurmuştur.

MURAT GÖÇMEZ KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ VE EVLİ Mİ?

Yeraltı dizisi hikayesine olan transferiyle hayatı da yeniden merak konusu olan Murat Göçmez, 26 Nisan 1994 doğumludur ve şu anda 32 yaşındadır. Aslen Hataylı olan başarılı , özel hayatını genellikle gözlerden uzak tuttuğu için evli olup olmadığına dair net bir bilgi de bulunmuyor.

MURAT GÖÇMEZ HANGİ DİZİLERDE ROL ALMIŞTIR?

Murat Göçmez'in yer aldığı yapımlar arasında birçok dikkat çeken dizi bulunmaktadır. Tiyatro kökenli olan Göçmez, şimdilerde adını Yeraltı dizisi ile duyursa da daha önce rol aldığı yapımlar aşağıdaki gibidir;

Proje AdıÇıkış Yılı/SezonuRol Tipi
Yeraltı2026
Kuruluş Osman2024-2025
Altuğa Gelsin Hayat Bildiği Gibi2022
Vural Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı2021Oyuncu
Atiye2020Oyuncu
Zalim İstanbul2019-2020Oyuncu
Ufak Tefek Cinayetler2017Oyuncu

MURAT GÖÇMEZ YERALTI DİZİSİNDE KAÇINCI BÖLÜM OLACAK?

Murat Göçmez, ekranların dikkat çeken dizisi Yeraltı'na 11. bölüm itibarıyla dahil oluyor. Cengiz rolünü üstlenen Göçmez, gelen bilgilere göre, diziye konuk oyuncu olarak katılacak.

Yeraltı dizisinde gerçekleşen bu sürpriz transfer sonrası, Murat Göçmez'in performansı da şimdiden merak konusu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeraltı dizisi Bozo kimdir? Bozo’nun hikayesi nedir?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeraltı 11. bölüm fragmanında neler oluyor? Haydar Ali’nin geçmişi yeni bölümde krizi derinleştiriyor
ETİKETLER
#oyuncu
#now tv
#Murat Göçmez
#Yeraltı Dizisi
#Cengiz Rolü
#Medya
