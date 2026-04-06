Murat Göçmez kimdir? Murat Göçmez kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

Yeraltı dizisinin aksiyon dolu hikayesine dahil olan Murat Göçmez, sosyal medyada gündemde. NOW TV'nin fenomen dizisine katılan Göçmez'in hem kariyeri hem de özel hayatı, bu bomba transferle mercek altına alındı. Arama motorlarında 'Murat Göçmez kimdir, kaç yaşında?', 'Murat Göçmez Yeraltı dizisi rolü ne, daha önce hangi dizilerde rol aldı?' soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki Murat Göçmez kimdir? Murat Göçmez kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? İşte Yeraltı dizisine dahil olan Murat Göçmez'e dair merak edilen tüm detaylar...

MURAT GÖÇMEZ KİMDİR?

NOW'un yeni ve iddialı dizisi Yeraltı'na dahil olan Murat Göçmez, dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Bununla birlikte başarılı bir seslendirme sanatçısı olan Göçmez, oyunculuk alanında, kariyerine adım atmadan önce pek çok eğitimler almıştır.

Murat Göçmez, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeofizik Mühendisliği ve Çukurova Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde eğitim aldıktan sonra Okan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçiş yapmıştır. Sanata olan düşkünlüğü sonrası Murat Göçmez, kariyerini de bu alanda şekillendirmiştir.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da oyunculuk eğitimleri de alan Murat Göçmez, birçok tiyatro oyununun dışında reklam projeleriyle de adını duyurmuştur.

MURAT GÖÇMEZ KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ VE EVLİ Mİ?

Yeraltı dizisi hikayesine olan transferiyle hayatı da yeniden merak konusu olan Murat Göçmez, 26 Nisan 1994 doğumludur ve şu anda 32 yaşındadır. Aslen Hataylı olan başarılı oyuncu, özel hayatını genellikle gözlerden uzak tuttuğu için evli olup olmadığına dair net bir bilgi de bulunmuyor.

MURAT GÖÇMEZ HANGİ DİZİLERDE ROL ALMIŞTIR?

Murat Göçmez'in yer aldığı yapımlar arasında birçok dikkat çeken dizi bulunmaktadır. Tiyatro kökenli olan Göçmez, şimdilerde adını Yeraltı dizisi ile duyursa da daha önce rol aldığı yapımlar aşağıdaki gibidir;

Proje Adı Çıkış Yılı/Sezonu Rol Tipi Yeraltı 2026 Kuruluş Osman 2024-2025 Altuğa Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2022 Vural Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2021 Oyuncu Atiye 2020 Oyuncu Zalim İstanbul 2019-2020 Oyuncu Ufak Tefek Cinayetler 2017 Oyuncu

MURAT GÖÇMEZ YERALTI DİZİSİNDE KAÇINCI BÖLÜM OLACAK?

Murat Göçmez, ekranların dikkat çeken dizisi Yeraltı'na 11. bölüm itibarıyla dahil oluyor. Cengiz rolünü üstlenen Göçmez, gelen bilgilere göre, diziye konuk oyuncu olarak katılacak.

Yeraltı dizisinde gerçekleşen bu sürpriz transfer sonrası, Murat Göçmez'in performansı da şimdiden merak konusu.