Son dönemde ekranlarda yer alan Yeraltı dizisi, heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Sadece hikayesiyle değil, oyuncuların oynadığı karakterlerle de araştırılıyor. Özellikle de ‘Bozo’ karakteri en çok merak edilen isimlerden biri oluyor. Peki, Yeraltı dizisi Bozo kimdir? Bozo’nun hikayesi nedir? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yeraltı dizisi Bozo kimdir? Bozo’nun hikayesi nedir? NOW TV'nin Yeraltı dizisinde yer alan 'Bozo' karakterinin kimliği ve hikayesi araştırılıyor. Bozo'nun gerçek adı Bozkurt Hanoğlu'dur. Karakter, yeraltı dünyasının sert isimlerinden, karanlık bir geçmişi olan ve kontrolü elinde tutmak isteyen biridir. Bozo karakterini oyuncu Uraz Kaygılaroğlu canlandırmaktadır. Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 doğumlu, Balıkesirli ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunudur. Dizide kendi adaletini arayan ve sadakate önem veren bir isim olarak dikkat çekmektedir.

YERALTI DİZİSİ BOZO KİMDİR?

NOW TV’nin iddialı yapımlarından biri olan Yeraltı dizisi, heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Özellikle de dizi de yer alan karakterler hemen hemen her yerde konuşularak arama motorlarında dikkat çeken isimlerden oluyor. Dizinin sevilen isimlerinden biri olan Boza karakteri de araştırılmaya başlandı.

Yeraltı dünyasının sert isimlerinden biri olan Bozo, karanlık geçmişin ardındaki yüzleşme, suç ve birtakım hesaplaşmaların adamıdır. Asıl adı Bozkurt Hanoğlu’dur. Geçmişi sırlarla geçen, kontrolü sürekli kendisine olmasını isteyen bir karakterdir.

Bozo karakterini oynayan Uraz Kaygılaroğlu ise sevilerek takip edilen isimlerden biridir. Aslen Balıkesirli olan Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Pek çok popüler dizi de rol alan Uraz Kaygılaroğlu, oyunculuk yeteneği ile de sevilerek takip ediliyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu olan Uraz Kaygılaroğlu, rol aldığı Bozo rolüyle oldukça sevilerek takip ediliyor. Yeraltı dizisinde kendi adaletini arayan ve sadakate oldukça önem veren bir isim olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

BOZO’NUN HİKAYESİ NEDİR?

Show TV’nin sevilen dizilerinden biri olan Yeraltı, çarpıcı sahneleri ve güçlü isimleriyle izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Çarşamba akşamlarının sevilerek takip edilen dizisi Yeraltı, sadece konusuyla değil oyuncularının karakteriyle de araştırılıyor.

Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolünü paylaştıkları Yeraltı dizisi, başarışı isimler ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle de Bozo’nun hikayesi merakla araştırılıyor.

Diğer bir adıyla Bozkurt Hanoğlu, geçmişindeki sırlarla dolu hayatını kontrol altında tutmaya çalışıyor. Kontrolü sürekli olarak kendisinde ilerletmeye çalışan, kendi iç ve dış dünyasi ile çatışan bir karakter olarak ekrana çıkıyor.