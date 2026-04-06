Ekranların yeni dizisi Delikanlı, heyecanla bekleniyor. 6 Nisan 2026 Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Delikanlı gerek konusu gerekse de oyuncularıyla merak ediliyor. Dizinin başrol oyuncuları da merakla arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Delikanlı Hazan kimdir? Delikanlı Hazan hikayesi nedir? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Delikanlı Hazan kimdir? Delikanlı Hazan hikayesi nedir? Heyecanla beklenen yeni dizi Delikanlı'nın başrol oyuncularından Hazan karakterini canlandıran Melis Sezen ve karakterin hikayesi merak ediliyor. Delikanlı dizisi 6 Nisan 2026 Pazartesi akşamı Show TV'de başlayacak. Dizinin başrollerinde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Mina Demirtaş ve Salih Bademci yer alıyor. Hazan karakteri, kendi hayalleri ve hayatın ağır yükleriyle mücadele eden, mahallenin baskısı ve annesiyle çıkmaza giren bir isimdir. Yusuf karakteri ise İstanbul'un kenar mahallelerinde ailesini ayakta tutmaya çalışırken ilk aşkı Hazan ile mütevazi bir hayat kurmayı hayal ederken kader onu yeraltı dünyasına çeker. Hazan karakterini canlandıran Melis Sezen, 2 Ocak 1997'de İstanbul'da doğmuş ve drama eğitimi almıştır.

DELİKANLI HAZAN KİMDİR?

Özellikle de oyuncuların oynadığı karakterler arama motorlarında en çok merak edilerek aratılan isimlerden biri haline geliyor. OGM Pictures’in imzasını taşıyan Delikanlı, Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Mina Demirtaş ve Salih Bademci’yi bir araya getiriyor.

Melis Sezen, 2 Ocak 1997’de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimlerini tamamladıktan sonra 12 yaşından itibaren drama eğitimi almıştır. Müjdat Gezen Merkezi’nde bir yıl boyunca tiyatro eğitimi almıştır. Siyah İnci dizisiyle ekranlara giriş yapmıştır. Sadece dizi ile kalmamış daha sonra da filmlerde oynamıştır.

Ardında ‘Leke’ dizisi ile ilk başrol oyuncusu seçilmiştir. Daha sonra Sevgili Geçmiş, Sadakatsiz, gibi yapımlarda yer almıştır. Şimdilerde ise Delikanlı dizisiyle Show TV’de ekranlara gelecek olan Melis Sezen, oynadığı karakterle izleyicinin dikkatini çekecek gibi görünüyor.

DELİKANLI HAZAN HİKAYESİ NEDİR?

Delikanlı dizisinin Hazal’ı kendi hayalleri ve hayatın ağır yükleriyle mücadele eden bir isimdir. Mahallenin dar sınırlarını aşmayı isterken, annesinin ve mahallenin de baskısı onu çıkmaza sokar. Yusuf’u derin bir sevgi ile severken, hayatın gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Bu yüzleşme sonrasında da beklenmedik seçimler yapar.

İstanbul’un kenar mahallerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışırken haksızlığa boyun eğmeyen bir isimdir. İlk aşkı Hazan ile mütevazi bir hayat kurmanın hayallerini kurarken kader onu yeraltı dünyasına çeker. Yıllar sonra is bambaşka bir kişi olarak dönse de artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.