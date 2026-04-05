Müzik dünyasında slow türündeki parçalarla öne çıkan ve genç kızların gözdesi olan yakışıklı şarkıcı Murat Boz, binlerce hayranı tarafından yakından takip ediliyor. 'Özledim', 'Adını Bilen Yazsın', 'Püf de', 'Gün Ağardı' ve 'İltimas' gibi parçaları seslendiren karizmatik şarkıcı Murat Boz'un özel hayatı sıklıkla araştırılıyor. En az sesi kadar dış görünümü de etkileyen Murat Boz'un yaşı, okuduğu okullar ve memleketine yönelik yapılan araştırmalar hayranları arasında hız kazanıyor. İşte Murat Boz hakkında merak edilen tüm ayrıntılar!

Özetle

HABERİN ÖZETİ Murat Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Boz hangi bölümden mezun oldu? Slow parçalarıyla tanınan ve genç kızların gözdesi olan şarkıcı Murat Boz'un hayatı, kariyeri ve memleketi hakkında merak edilen bilgiler paylaşılıyor. Murat Boz, 7 Mart 1980 tarihinde Zonguldak'ta doğmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesini okumuş ve ardından İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitimine devam etmiştir. Megastar Tarkan gibi isimlerin vokalistliğini yapmıştır. İlk single'ı 'Aşkı Bulamam Ben' ile kariyerine başlamış, ilk stüdyo albümü 'Maximum' ise 2007 yılında çıkmıştır. Piyano, keman, davul ve ney gibi enstrümanları çalabilmektedir. Müzik kariyerinin yanı sıra 'Hadi İnşallah', 'Kardeşim Benim' gibi projelerde oyunculuk da yapmıştır.

MURAT BOZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

TV8 ekranlarında yıllardır yayınlanmaya devam eden O Ses Türkiye programının daimi jürilerinden olan Murat Boz'un hayranları, ünlü şarkıcının memleketini araştırıyor. Yoğun bir fan kitlesine sahip olan şarkıcı Murat Boz'un aslen Zonguldaklı olduğu biliniyor.

Şarkıcılık alanında ön plana çıksa da bazı film projelerinde de kendini gösteren Murat Boz, 7 Mart 1980 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelmiştir.

MURAT BOZ KİMDİR, NE OKUDU?

7 Mart 1980 yılında Zonguldak'ta doğan şarkıcı Murat Boz, ilk ve orta okulu Zonguldakta okumuş ve buradaki eğitimi bittikten sonra 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesini okumuştur.

Üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitimini sürdürdüğü yıllarda megastar Tarkan gibi başarılı isimlerin vokalisti olmuştur.

Şarkıcı Murat Boz, solo kariyerine 2006 senesinde piyasaya sunduğu "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile kariyerinin ilk aşamasına attı. 2007 yılında ise ilk stüdyo albümü olan Maximum çıktı.

Müzik alanında birden fazla sayıda çalgı çalma kabiliyeti olan Murat Boz; piyano, keman, davul ve ney çalabilmektedir.

Müzik kariyerinin dışında sinema alanında oyunculuk da yapan Murat Boz, 2014 yılından bu yana popüler projelerde başrol oyuncu olarak kendini gösterdi.

“Hadi İnşallah” (2014), “Kardeşim Benim” (2016), “Dönerse Senindir” (2016), “Öldür Beni Sevgilim” (2019), “Zeytin Ağacı” (2022) ve “Rüyanda Görürsün” (2023) gibi projelerdeki üstün oyunculuk performansıyla izleyenleri şaşırtan Murat Boz, müzik de olduğu kadar oyunculuk alanında da başarısını herkese kanıtladı.

Diskografi:



Maximum (2007)

Şans (2009)

Aşklarım Büyük Benden (2011)

Janti (2016)

Filmografi:



Hadi İnşallah (2014)

Kardeşim Benim (2016)

Dönerse Senindir (2016)