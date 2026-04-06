Delikanlı dizisinin Dila’sı Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Show TV’nin heyecanla beklenen yeni dizisi Delikanlı, 6 Nisan 2026 Pazartesi akşamı ekranlara gelecek. Dizi heyecanla merak edilerek takip edilirken, Dila karakterini oynayan Mina Demirtaş, özel hayatıyla araştırılmaya başlandı. Peki, Delikanlı dizisinin Dila’sı Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar…

Delikanlı dizisinin Dila’sı Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Ekranların yeni dizisi olma yolunda ilerleyen Delikanlı ilk bölümüyle meran edilerek araştırılıyor. 6 Nisan 2026 Pazartesi yayınlanacak olan Delikanlı, izleyici tarafından da merak edilerek takip ediliyor. Özellikle de oyuncularıyla araştırılmaya başlanan Delikanlı’da Dila karakterini oynayan Mina Demirtaş, özel hayatıyla merak edilerek araştırılıyor. Delikanlı ilk bölümüyle ’de ekrana gelecekken, merakla takip ediliyor. Peki, Delikanlı dizisinin Dila’sı Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Delikanlı dizisinin Dila’sı Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı'nın ilk bölümü yayınlanmadan oyuncuları ve karakterleri merak edilerek araştırılıyor.
Delikanlı dizisi 6 Nisan 2026 Pazartesi Show TV'de ekrana gelecek.
Dila karakterini canlandıran Mina Demirtaş, özel hayatıyla merak ediliyor.
Dila, karanlık bir evde büyümüş ve babasını doğduğu gün kaybetmiş bir karakterdir.
Mina Demirtaş, 2005 doğumlu olup oyunculuk kariyerine 2021 yılında adım atmıştır.
Mina Demirtaş, daha önce 'Akif' ve 'Kabahat' gibi projelerde yer almış, 'Kızıl Goncalar' dizisinde Zeynep karakteriyle tanınmıştır.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

DELİKANLI DİZİSİNİN DİLA’SI KİMDİR?

Show TV’nin yeni sezon dizilerinden biri olan Delikanlı, ilk bölümüyle 6 Nisan 2026 Pazartesi akşamı ekranlarda yer alacak. Konusuyla şimdiden dikkat çeken Delikanlı, oyuncuların oynadığı karakterle de merak edilerek araştırılıyor.

Delikanlı dizisinin Dila’sı Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Araştırılan bu isimlerden biri de Dila karakteri oldu. Dila, karanlık bir evde büyümüş bir çocuktur. Doğduğu gün babasını kaybetmiştir. Dila kendi yaşamının içinde yan karakter gibi hayatına devam eden bir kızdır. Ancak, Yusuf’la karşılaşan Dila, hayatının en büyük kırılma noktasını olacaktır.

Delikanlı dizisinin Dila’sı Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

MİNA DEMİRTAŞ KİMDİR?

Ekranların ve sahnelerin en genç yeteneklerinden biri olan Mina Demirtaş, 2005 yılında dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerinde henüz genç yaşında başlayan Mina Demirtaş, lise eğitimlerini sürdürürken oyunculuk alanında da kendini geliştirmeye başlamıştır. Öyle ki oyunculuk kariyerine 2021 yılında adım atmıştır.

Delikanlı dizisinin Dila’sı Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Genç oyunculardan biri olan Mina Demirtaş, oynadığı rollerle izleyici tarafından sevilerek takip edilen isimlerden biri oluyor. 2021 yılında oyunculuk alanında dikkatleri üzerine çeken Mina Demirtaş, ‘Akif’ rolüyle kariyerine adım atmıştır.

Delikanlı dizisinin Dila’sı Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

MİNA DEMİRTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Genç oyuncu Mina Demirtaş, 2005 yılında dünyaya geldiği bilinmektedir. Ancak kimi kaynak da 2008 yılında doğduğu da yazmaktadır. Bu sebeple Mina Demirtaş tam olarak kaç yaşında bilinmiyor. Ancak 20’li yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Şimdilerde hızla yükselen isimlerden biri oluyor.

Delikanlı dizisinin Dila’sı Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

MİNA DEMİRTAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Mina Demirtaş, 2023 yılında ‘’ dizisinde Zeynep karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Genç yaşına rağmen oynadığı dizilerle kısa sürede dikkat çeken Mina Demirtaş, kariyerine 2021 yılında başlamıştır. Daha sonra ‘Kabahat’ adlı filmde başrol oyuncusu olarak sinema alanında da kendini kanıtlamıştır.

Delikanlı dizisinin Dila’sı Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Ancak Mina Demirtaş’ın büyük kitlelerce tanınmasına yardımcı olan Kızıl Goncalar, televizyon ekranlarının da sıkı takip edilen yapımları arasında yer aldı. Şimdilerde Show TV’nin Delikanlı dizisinde ‘Dila’ karakteriyle izleyicisi karşısına çıkacak.

