Yeraltı 11. bölüm fragmanında neler oluyor? Merak konusu oldu. Yayınlanan ilk fragman, Haydar Ali için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını açıkça ortaya koyuyor. Ancak dizinin 2. ve 3. fragmanları henüz izleyiciyle paylaşılmış değil. Yeni bölüm, her zamanki yayın saatinde, Çarşamba akşamı saat 20.00’de NOW TV ekranlarında olacak.



HABERİN ÖZETİ Yeraltı 11. bölüm fragmanında neler oluyor? Haydar Ali’nin geçmişi yeni bölümde krizi derinleştiriyor Yeraltı dizisinin 11. bölüm fragmanı, Haydar Ali'nin geçmişiyle yüzleşmesinin ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ve yeni bölümün merakla beklendiğini ortaya koyuyor. Yayınlanan ilk fragman, Haydar Ali için hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösteriyor. Dizinin 2. ve 3. fragmanları henüz izleyiciyle paylaşılmadı. Yeni bölüm Çarşamba akşamı saat 20.00'de NOW TV'de yayınlanacak. Geçtiğimiz bölümde Haydar Ali'nin geçmişiyle yüzleşmesi hikâyede dengeleri altüst etti. Haydar Ali, ailesinin katilini öldürdüğü için cezaevine girmişti. Özgürlüğüne kavuştuğunda dışarıdaki dünyanın daha tehlikeli hale geldiğini fark etti.

Popüler dizi Yeraltı’nın 11. bölüm fragmanı nihayet izleyiciyle buluştu. Yeni tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte, dizinin geçtiğimiz bölümünde yaşanan sürpriz gelişmeler ve yaklaşan bölümde neler olacağı merak konusu haline geldi.

Geçtiğimiz haftaki bölümde, Haydar Ali’nin geçmişiyle yüzleşmesi hikâyede dengeleri tamamen altüst etmiş, izleyiciyi ekran başına kilitleyen anlara sahne olmuştu.



Şimdi izleyiciler, sadece son bölümdeki çarpıcı olayları değil, aynı zamanda 11. bölümde yaşanacakları ve yeni fragmanların yayın tarihini merakla bekliyor. Fragmanda ipuçları verilen gerilim dolu sahneler, dizinin takipçilerini bir sonraki bölüm için daha da heyecanlandırıyor.



YERALTI DİZİSİ KONUSU



Yeni bölümde hikâye daha da karanlık bir hal alıyor. Ailesinin katilini öldürerek intikamını gerçekleştiren Haydar Ali, bu kararın bedelini cezaevine girerek ödüyor.

Özgürlüğüne kavuştuğunda ise dışarıdaki dünyanın eskisinden çok daha tehlikeli bir hale büründüğünü fark ediyor.

Yeraltı dünyasının acımasız kartelleriyle yüzleşmek zorunda kalan Haydar Ali, bir yandan hayatta kalma mücadelesi verirken diğer yandan geçmişin izleriyle baş etmeye çalışıyor.

Üstelik yıllardır aklından çıkaramadığı kadının, en yakınındaki adamın eşi olması, ilişkilerdeki dengeleri kökten sarsacak yeni bir gerilimin kapısını aralıyor.



