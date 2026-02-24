Menü Kapat
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Şarkıcı Bengü'den bekarlık açıklaması: Neden kalkıp bir erkeğin pijamasını ütüleyeyim

Selim Selimoğlu'ndan geçtiğimiz yıl boşanan Bengü son konserinde bekarlık hakkında konuştu. Dinleyicileriyle dertleşen Bengü, "İnanılmaz rahatım. Neden kalkıp bir erkeğin pijamasını ütüleyeyim ya da o saatte patlıcanın üstüne kıyma koyup yemek yapayım?" dedi.

Şarkıcı Bengü'den bekarlık açıklaması: Neden kalkıp bir erkeğin pijamasını ütüleyeyim
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
09:57
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
10:10

Şarkıcı , 2014 yılında evlendiği Selim Selimoğlu'ndan 2024 yılında boşandı. İki çocukları bulunan çift zaman zaman bir araya gelerek dostluk mesajı verdi. iki çocuğunun babası Selim Selimoğlu'ndan boşanan şarkıcı Bengü, son konserinde bekârlığa dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BENGÜ'DEN BEKARLIK AÇIKLAMASI

Boşanmanın ardından hayatına kimseyi almayan Bengü, konserde seyircilerine içini döktü. Bekârlığa dair bir konuşma yapan şarkıcı; "Şu an orkestra ekibimden bir tek ben bekarım ve inanılmaz rahatım" dedi.

Şarkıcı Bengü'den bekarlık açıklaması: Neden kalkıp bir erkeğin pijamasını ütüleyeyim

Bengü, daha sonra sözlerini "Neden kalkıp bir erkeğin pijamasını ütüleyeyim ya da o saatte patlıcanın üstüne kıyma koyup yemek yapayım? Şu an bunları yapmak zorunda değilim, oh çok rahatım" ifadeleriyle sonlandırdı.

Şarkıcı Bengü'den bekarlık açıklaması: Neden kalkıp bir erkeğin pijamasını ütüleyeyim

BENGÜ'NÜN BOŞANMA AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Bengü, Selim Selimoğlu lle aldıkları kararı sonrası "Bir süredir yaşadığımız fikir ayrılıklarını karşılıklı konuşarak çözemeyeceğimizi anladığımız için evliliğimizi bitirme kararı aldık ve anlaşmalı olarak boşandık. İkimize de hayatlarımızın en önemli varlıklarını; çocuklarımızı kazandıran bu evlilikten sonra da onların anne ve babası olarak aynı sevgi ve özveriyle hayatlarımıza devam edeceğiz. Konuyla ilgili aile mahremiyetimiz ve çocuklarımıza dair göstereceğiniz hassasiyetten dolayı şimdiden herkese teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Şarkıcı Bengü'den bekarlık açıklaması: Neden kalkıp bir erkeğin pijamasını ütüleyeyim

BENGÜ, BLOK3 POLEMİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Demet Akalın ile rapçi Blok3 arasında yaşanan tartışmaya Bngü de katıldı. Ünlü rap’çinin fotoğrafını Instagram’da paylaşan Bengü “Önüne eğilin, daha iyisini yapın” notunu düştü.

Şarkıcı Bengü'den bekarlık açıklaması: Neden kalkıp bir erkeğin pijamasını ütüleyeyim
