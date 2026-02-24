Yüz nakli ameliyatı olan Didem Ceran, günler sonra son halini paylaştı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Güney Kore'ye giderek yüz nakli operasyonu yaptıran sosyal medya fenomeni ve eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, yüzündeki ameliyat izlerinin daha iyi göründüğü belirterek son halini paylaştı. "Yüz naklimin 21. günü" diyen Didem Ceran, operasyonun içeriğini ve yaptırdığı işlemleri tek tek sıraladı.
2011 yılında Survivor'daki performansıyla adından söz ettiren Didem Ceran, yüz nakli operasyonu için Güney Kore'nin yolunu tutmuştu. Yüzüne birçok işlem yaptıran Didem Ceran iyileşme sürecini de sosyal medyadan paylaştı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben ne yaptırdım?" ifadesini kullanan Ceran, operasyon kapsamında yapılan işlemleri tek tek sıraladı. Ceran'ın anlattığına göre, çene kemiği geri alındı, yüz hatları törpülendi, göz çevresi düzenlendi ve yüz germe işlemleri uygulandı.
Ceran son videosunda ise "Ameliyatımın 21. günü. Su içerken artık ağız kenarlarımdan taşma olmuyor. Tükürük kontrolüm belirgin şekilde düzeldi. Yüz kaslarımı daha koordineli kullanabiliyorum. Bu, kemik–kas dengesi değişen yüzde nöromüsküler adaptasyonun toparlanmasıdır ve ben gerçekten hızlı iyileştim." dedi.
Ceran'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konu başlıklarının arasına girerken, değişimi de takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı.