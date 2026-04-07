Sanat dünyasından bazı isimler İstanbul’da yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Operasyonda öne çıkan isimlerinden biri ise besteci ve şarkıcı Ersay Üner’di. Birçok hit şarkıya imza atan ünlü ismin hakkında çıkan bu karar merak uyandırdı. Peki, Ersay Üner kimdir? Kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte merak edilen soruların cevapları.



HABERİN ÖZETİ Ersay Üner kimdir? Ersay Üner kaç yaşında, aslen nereli? İstanbul'da yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, aralarında sanatçıların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı ve bu operasyonun narkotik suçlarla mücadele kapsamında olduğu öne sürülüyor. Operasyonda öne çıkan isimlerden biri besteci ve şarkıcı Ersay Üner oldu. Ersay Üner, 7 Ekim 1978'de Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğdu ve 47 yaşında. Ünlü sanatçı, özellikle Demet Akalın için yaptığı hit şarkılarla ve kendi yorumladığı "İki Aşık" ile tanınıyor. Gözaltına alınan diğer sanatçılar arasında Simge Sağın, Melek Mosso ve Mustafa Ceceli'nin de bulunduğu belirtildi. Gözaltıların nedeni hakkında yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ERSAY ÜNER KİMDİR?

Türk pop müziğinde özellikle söz yazarı ve besteci kimliğiyle öne çıkan Ersay Üner, 2000’li yıllarda Demet Akalın için hazırladığı hit parçalarla geniş kitlelere ulaştı. “Afedersin”, “Bebek” ve “Mucize” gibi şarkıların yanı sıra kendi yorumladığı “İki Aşık” ile de büyük bir çıkış yakaladı.

Özel hayatı da sık sık merak edilen Üner, oyuncu Büşra Pekin ile uzun süreli bir ilişki yaşamış ve evlilik planları yapmıştı. Ancak çift, 2019 yılında yollarını ayırdı. Sanatçının şu an bekar olduğu biliniyor.

ERSAY ÜNER KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?



7 Ekim 1978’de Konya’nın Seydişehir ilçesinde doğan Ersay Üner, 47 yaşında.

ERSAY ÜNER MÜZİĞE NASIL BAŞLADI?



Müziğe, babasının görev yaptığı belediyenin düğün salonunda adım atan Üner, kariyeri boyunca Ebru Gündeş’in “Söyleyin” ve Ziynet Sali’nin “Hava Hoş” gibi önemli projelerine de imza attı. 2015’ten bu yana ise kendi albüm ve single çalışmalarıyla müzik yolculuğunu sürdürüyor.



HANGİ SANATÇILAR GÖZALTINA ALINDI?



Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında Simge Sağın, Melek Mosso ve Mustafa Ceceli’nin de bulunduğu çok sayıda sanatçı emniyete götürüldü. İstanbul merkezli bu girişim, müzik camiasında geniş yankı uyandırdı.

Gözaltıların, narkotik suçlarla mücadele kapsamında sürdürülen bir soruşturmayla bağlantılı olduğu öne sürülüyor. Ancak yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle operasyonun kapsamı ve sanatçılara yöneltilen suçlamalar belirsizliğini koruyor.

