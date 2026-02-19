Beren Saat'in CapitaliZoo şarkısı ünlü isimleri de ikiye böldü! Ersay Üner'den dikkat çeken çıkış

Oyuncu Beren Saat, CapitaliZoo şarkısıyla sosyal medyada çok konuşulan isimlerinden bir oldu. Şarkı ilk 24 saatte rekor izlenmeye ulaşırken, ünlü isimler de Beren Saat'in şarkıcılık performansını değerlendirdi. Aşk'ı Memnu dizisinde birlikte rol aldığı Nebahat Çehre, Ersay üner ve Engin Akyürek destek verirken, Hande Ataizi ve Birce Akalay ise eleştirdi.

ERSAY ÜNER'DEN BEREN SAAT'E DESTEK

Beren Saat'in çok konuşulan 'CapitaliZoo' şarkısı hakkında da konuşan söz yazarı ve şarkıcı Ersay Üner, "Keyifli ve enerjik buldum. Keyifle yapılmış. Kenan ağabey (Kenan Doğulu) ve Beren'i çok severim" ifadelerini kullanarak Beren Saat'e destek verdi.

BİRCE AKALAY İSE BEREN SAAT'İN ŞARKISINI BEĞENMEDİĞİNİ BELİRTTİ

Birce Akalay, Beren Saat'in şarkısı hakkında “Çalışmalarını takdir ediyorum ama benim tarzım değil. Beğendiğimi söyleyemem. Dinleyiciye çok geçtiğini düşünmüyorum” diyerek beğenmediğini dile getirdi.

NEBAHAT ÇEHRE, ESKİ ROL ARKADAŞINA SAHİP ÇIKTI

Aşk'ı Memnu dizisinde birlikte rol aldığı Beren Saat'in yeni çıkardığı şarkı hakkında konuşan Nebahat Çehre, "Dinlemez miyim? Kızım benim o! Çok erken yorumlar dinledim. O tabii yanlıştı. Kulağa zaman içinde alışacak. "Türkçe olmayan bir şarkı. Bence çok sevilecek sonra. Yani biraz dinlemek lazım" dedi.