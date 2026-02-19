Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Beren Saat'in CapitaliZoo şarkısı ünlü isimleri de ikiye böldü! Ersay Üner'den dikkat çeken çıkış

Beren Saat, uzun süredir üstünde çalıştığı albümünün ilk şarkısı CapitaliZoo sevenlerinin beğenisine sundu. Beren Saat'e destek veren ünlü isimler olduğu kadar eleştirenler de oldu. Nebahat Çehre ve Engin Akyürek Beren Saat'e destek verirken Birce Akalay ve Ersay Üner'in sözleri de dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beren Saat'in CapitaliZoo şarkısı ünlü isimleri de ikiye böldü! Ersay Üner'den dikkat çeken çıkış
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 11:52

Oyuncu , CapitaliZoo şarkısıyla sosyal medyada çok konuşulan isimlerinden bir oldu. Şarkı ilk 24 saatte rekor izlenmeye ulaşırken, ünlü isimler de Beren Saat'in şarkıcılık performansını değerlendirdi. Aşk'ı Memnu dizisinde birlikte rol aldığı , Ersay üner ve Engin Akyürek destek verirken, Hande Ataizi ve ise eleştirdi.

ERSAY ÜNER'DEN BEREN SAAT'E DESTEK

Beren Saat'in çok konuşulan 'CapitaliZoo' şarkısı hakkında da konuşan söz yazarı ve şarkıcı Ersay Üner, "Keyifli ve enerjik buldum. Keyifle yapılmış. Kenan ağabey (Kenan Doğulu) ve Beren'i çok severim" ifadelerini kullanarak Beren Saat'e destek verdi.

Beren Saat'in CapitaliZoo şarkısı ünlü isimleri de ikiye böldü! Ersay Üner'den dikkat çeken çıkış

BİRCE AKALAY İSE BEREN SAAT'İN ŞARKISINI BEĞENMEDİĞİNİ BELİRTTİ

Birce Akalay, Beren Saat'in şarkısı hakkında “Çalışmalarını takdir ediyorum ama benim tarzım değil. Beğendiğimi söyleyemem. Dinleyiciye çok geçtiğini düşünmüyorum” diyerek beğenmediğini dile getirdi.

Beren Saat'in CapitaliZoo şarkısı ünlü isimleri de ikiye böldü! Ersay Üner'den dikkat çeken çıkış

NEBAHAT ÇEHRE, ESKİ ROL ARKADAŞINA SAHİP ÇIKTI

Aşk'ı Memnu dizisinde birlikte rol aldığı Beren Saat'in yeni çıkardığı şarkı hakkında konuşan Nebahat Çehre, "Dinlemez miyim? Kızım benim o! Çok erken yorumlar dinledim. O tabii yanlıştı. Kulağa zaman içinde alışacak. "Türkçe olmayan bir şarkı. Bence çok sevilecek sonra. Yani biraz dinlemek lazım" dedi.

Beren Saat'in CapitaliZoo şarkısı ünlü isimleri de ikiye böldü! Ersay Üner'den dikkat çeken çıkış
ETİKETLER
#beren saat
#nebahat çehre
#birce akalay
#Capitalizoo
#Ersay Üner
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.