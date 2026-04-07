Bursa'daki yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası yeni detaylar ortaya çıkıyor. Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in rüşvetten aldığı ev ve dükkanı sevgilisinin üzerine yaptığı ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ Bursa'da yolsuzluk operasyonu sonrası yeni detay! Turgay Erdem rüşvet taşınmazlarını sevgilisinin üzerine yaptı Bursa'da eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in rüşvet aldığı ev ve dükkanı sevgilisinin üzerine yaptığı iddia edildi. Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in rüşvetten aldığı bir ev ve bir dükkanı, o dönem sevgilisi olan Zeynep Terzioğlu üzerine yaptığı öne sürüldü. Bu iddia, 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifade veren Emin Adanur tarafından ortaya atıldı. Adanur, Zeynep Terzioğlu'nun tapu kayıtları ortaya çıkınca paniğe kapılıp taşınmazları başka şahısların üzerine devrettiğini belirtti. Turgay Erdem, ilk eşinden boşandıktan bir hafta sonra Zeynep Terzioğlu ile evlenmişti.

İKİNCİ KEZ DÜNYA EVİNE GİRMİŞTİ

İlk eşi Serpil Erdem'den 2021 yılında boşanan Turgay Erdem, eşinden boşandıktan bir hafta sonra Zeynep Terzioğlu ile ikinci kez dünya evine girmişti. Bursa'da yürütülen 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifade veren Emin Adanur, Turgay Erdem ile Zeynep Terzioğlu'nun evlenmeden önce uzunca bir süre sevgili olduğunu iddia etti.

SEVGİLİSİNİN ÜZERİNE YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bu dönemde Erdem'in Bakgör Yapı isimli firmasının Balat Mahallesi'nde yapılan bir projesi için usulsüz emsal artışı yaptırdığı belirlendi. Adanur, firmanın bu artış karşısında Belediye Başkanı Erdem'e bir adet daire ve bir dükkanı rüşvet olarak verdiğini ileri sürdü. Adanur, Erdem'in rüşvet olarak aldığı ev ve dükkanı o dönem sevgilisi olan Zeynep Terzioğlu'nun üzerine yaptığını öne sürdü. Adanur, bu durumu daha sonra tapudan öğrendiğini söyledi.

''ARAŞTIRILIRSA ÇIKAR MI?''

O dönem Nilüfer Belediyesi'ne ait bir kütüphanede memur olarak çalışan Terzioğlu ile iletişime geçtiğini ifade eden Adanur, "Sen memursun. Ekonomik olarak her şeyin belli. Bir memur olarak Balat Mahallesi'nde bir dükkân ve bir daireyi üzerine alman manyaklık" dediğini belirtti. Adanur'un bu sözleri üzerine panikleyen Terzioğlu'nun, "Araştırırlarsa çıkar mı?" diye sorduğunu aktardı. Adanur, bunun tapu kayıtlarından çıkacağımı söylemesi üzerine Terzioğlu'nun söz konusu iki tapuyu başka şahısların üzerine devrettiğini söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ilk eşi Serpil Erdem'den 2021 yılında boşandı. Erdem, ilk eşinden ayrılmasından bir hafta sonra Zeynep Terzioğlu ile Mudanya Montanie Otel'de düzenlenen törenle evlendi. Turgay Erdem'in ilk eşinden 1 kızı olduğu öğrenildi.