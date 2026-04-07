Bakır fiyatları için beklentiler değişti

Küresel emtia piyasalarında dikkatle takip edilen kurumlardan Goldman Sachs, bakıra ilişkin 2026 beklentilerini yeniden gözden geçirdi. Banka, özellikle enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin ekonomik aktiviteyi yavaşlatabileceğini ve bunun da bakır talebini sınırlayabileceğini düşünüyor.
Bu çerçevede banka, 2026 yılı için ortalama bakır fiyatı tahminini ton başına 12.850 dolardan 12.650 dolara indirdi. Aynı raporda işlenmiş bakır piyasasına yönelik arz fazlası beklentisi de yukarı çekildi. Önceki tahmin 380 bin ton seviyesindeyken yeni projeksiyon 490 bin ton olarak güncellendi.
Goldman Sachs’a göre enerji maliyetlerindeki yükseliş, küresel büyüme üzerinde ölçülebilir bir baskı kurabilir. Bankanın hesaplamalarına göre bu durum, dünya ekonomisinin büyümesinden yaklaşık 0,4 puanlık bir kayba yol açabilir.
Bunun etkisiyle banka, 2026 yılı bakır talep artışı tahminini yüzde 2,0’dan yüzde 1,6’ya düşürdü.
Yine de Goldman Sachs, bakırın diğer metallere kıyasla daha dayanıklı bir tablo çizdiğini düşünüyor. Bankaya göre metalin stratejik önemi giderek artıyor ve yapısal talep güçlü kalmaya devam ediyor.
Raporda kısa vadeli fiyat hareketlerine dair de bazı senaryolar yer alıyor. Orta Doğu’daki gelişmeler ve enerji piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle bakır fiyatlarında oynak bir seyir bekleniyor.
Banka, Hürmüz Boğazı’ndaki enerji akışının toparlanması ve ABD Merkez Bankası’nın yıl içinde iki faiz indirimi yapması varsayımıyla ikinci çeyrek için ortalama 12.700 dolar seviyesini öngörüyor.
Yılın ikinci yarısında ise fiyatların bir miktar geri çekilerek 12.000 dolar civarında denge bulabileceği tahmin ediliyor.
Goldman Sachs’a göre aşağı yönlü risklerin başında enerji fiyatları geliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki olası aksaklıkların sürmesi durumunda enerji maliyetlerinin yüksek kalabileceği belirtiliyor.
Böyle bir senaryoda küresel büyüme üzerinde ek baskı oluşabilir ve bu durum emtia talebini daha da zayıflatabilir.
Banka kısa vadede temkinli bir tablo çizse de uzun vadeli beklentilerini koruyor. Elektrifikasyon, enerji altyapı yatırımları ve artan sanayi talebi gibi faktörlerin önümüzdeki yıllarda bakır tüketimini hızlandıracağı düşünülüyor. Bu çerçevede Goldman Sachs, 2035 yılına kadar bakır fiyatlarının 15.000 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsünü değiştirmedi.