Bakır fiyatları için beklentiler değişti

TALEP BÜYÜMESİ BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Goldman Sachs’a göre enerji maliyetlerindeki yükseliş, küresel büyüme üzerinde ölçülebilir bir baskı kurabilir. Bankanın hesaplamalarına göre bu durum, dünya ekonomisinin büyümesinden yaklaşık 0,4 puanlık bir kayba yol açabilir.

Bunun etkisiyle banka, 2026 yılı bakır talep artışı tahminini yüzde 2,0’dan yüzde 1,6’ya düşürdü.

Yine de Goldman Sachs, bakırın diğer metallere kıyasla daha dayanıklı bir tablo çizdiğini düşünüyor. Bankaya göre metalin stratejik önemi giderek artıyor ve yapısal talep güçlü kalmaya devam ediyor.