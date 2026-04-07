İsrail Konsolosluğu önünde nefes kesen anlar! Polis, teröristi böyle avladı

İstanbul Beşiktaş’taki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma çıktı. Öğlen saatlerinde konsolosluğun bulunduğu caddeden art arda silah sesleri gelirken çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çıkan çatışmada 1’i ölü 2’si yaralı olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışma anları bölgedeki vatandaşların cep telefonları tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir polisin arabanın altına yatarak teröristi vurduğu anlar yer aldı.

