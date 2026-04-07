Teröristler İsrail Konsolosluğu'na bu araçla geldi! Kiralık araç didik didik ediliyor

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önüne gelen teröristlerle polis ekipleri arasında çatışma çıkmış, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alınmıştı. Olayda 2 polis yaralanırken, 3 saldırgandan 1'i ölü, 2'si ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerin İzmit'ten araç kiralayarak İstanbul'a geldikleri belirlenmişti. Ardından kullandıkları beyaz renkli otomobil polis ekipleri tarafından incelenmeye alındı.

