CHP’li Muğla Büyükşehir Başdanışmanı Levent Arkan tutuklandı! Üniversiteli genç kızı taciz etmişti

Üniversite öğrencisi D.Ç.’ye yönelik "nitelikli cinsel taciz" suçlamasıyla gözaltına alınan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı’nın başdanışmanı Levent Arkan tutuklandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı’nın başdanışmanı Levent Arkan, üniversite öğrencisi D.Ç.’ye yönelik "nitelikli " suçlamasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Yaşanan taciz skandalının ardından Levent Arkan'ın tutuklandığı öğrenildi.

SKANDAL MESAJLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Soruşturma dosyasına giren ve delil olarak kabul edilen yazışmalarda, Arkan’ın konumunu ve yalnız yaşamasını birer baskı unsuru olarak kullandığı görüldü. Dosyadaki "delil" niteliğindeki bazı ifadeler şunlar:

"Ben yalnız yaşıyorum, istediğin zaman arayabilirsin."

"İşi bırak, biletini göndereyim yanıma gel."

"Gel artık, yanıma gelirsen destek olurum."

