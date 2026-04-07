Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı’nın başdanışmanı Levent Arkan, üniversite öğrencisi D.Ç.’ye yönelik "nitelikli cinsel taciz" suçlamasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Yaşanan taciz skandalının ardından Levent Arkan'ın tutuklandığı öğrenildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ CHP’li Muğla Büyükşehir Başdanışmanı Levent Arkan tutuklandı! Üniversiteli genç kızı taciz etmişti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başdanışmanı Levent Arkan, üniversite öğrencisi D.Ç.'ye yönelik 'nitelikli cinsel taciz' suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı. Levent Arkan, üniversite öğrencisi D.Ç.'ye yönelik 'nitelikli cinsel taciz' suçlamasıyla gözaltına alındı. Skandalın ardından Levent Arkan tutuklandı. Soruşturma dosyasında delil olarak kabul edilen yazışmalarda, Arkan'ın konumunu ve yalnız yaşamasını baskı unsuru olarak kullandığı görüldü. Delil niteliğindeki bazı ifadeler şunlardır: "Ben yalnız yaşıyorum, istediğin zaman arayabilirsin.", "İşi bırak, biletini göndereyim yanıma gel.", "Gel artık, yanıma gelirsen destek olurum."

SKANDAL MESAJLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Soruşturma dosyasına giren ve delil olarak kabul edilen yazışmalarda, Arkan’ın konumunu ve yalnız yaşamasını birer baskı unsuru olarak kullandığı görüldü. Dosyadaki "delil" niteliğindeki bazı ifadeler şunlar:

"Ben yalnız yaşıyorum, istediğin zaman arayabilirsin."

"İşi bırak, biletini göndereyim yanıma gel."

"Gel artık, yanıma gelirsen destek olurum."