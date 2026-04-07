CHP’li Muğla Büyükşehir Başdanışmanı Levent Arkan tutuklandı! Üniversiteli genç kızı taciz etmişti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı’nın başdanışmanı Levent Arkan, üniversite öğrencisi D.Ç.’ye yönelik "nitelikli cinsel taciz" suçlamasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Yaşanan taciz skandalının ardından Levent Arkan'ın tutuklandığı öğrenildi.
Soruşturma dosyasına giren ve delil olarak kabul edilen yazışmalarda, Arkan’ın konumunu ve yalnız yaşamasını birer baskı unsuru olarak kullandığı görüldü. Dosyadaki "delil" niteliğindeki bazı ifadeler şunlar:
"Ben yalnız yaşıyorum, istediğin zaman arayabilirsin."
"İşi bırak, biletini göndereyim yanıma gel."
"Gel artık, yanıma gelirsen destek olurum."