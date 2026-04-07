Av yasağının başlamasına sayılı günler var! Kilosu 70 TL'ye düştü

Türkiye karasularında 15 Nisan'dan itibaren denizlerde avlanma yasağı başlıyor. Balık av yasağının başlamasına kısa bir süre kala balıkçı tezgâhları sezonun son balık türleri ile süslenmeye devam ediyor. Samsun'daki balıkçı tezgâhlarında istavritin kilosu 70 TL'ye kadar geriledi. İşte tezgahlardaki balıklardan taze fiyatlar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 14:39

Denizlerde av yasağının başlamasına sayılı günler kala 'daki balıkçı tezgâhlarında istavritin kilosu 70 TL'ye kadar geriledi. Türkiye karasularında 15 Nisan'dan itibaren denizlerde avlanma yasağı başlıyor. Balık av yasağının başlamasına kısa bir süre kala balıkçı tezgâhları sezonun son balık türleri ile süslenmeye devam ediyor.

Samsun'da denizlerde av yasağının başlamasına sayılı günler kala balık fiyatlarında düşüş yaşanırken, istavritin kilosu 70 TL'ye kadar geriledi.
15 Nisan'dan itibaren Türkiye karasularında denizlerde avlanma yasağı başlıyor.
Balık satıcısı Onurcan Köse, bu sezonun hamsi sayesinde güzel geçtiğini belirtti.
Palamut beklenirken olmaması nedeniyle hamsinin bu boşluğu doldurduğunu ifade etti.
Tezgâhlarda istavrit, mezgit, barbun ve hamsi gibi deniz balıkları bulunuyor.
Sezon kapanmadan önce istavritin kilosunun 70 TL'ye kadar düştüğü belirtildi.
Sezon sonunda normalde fiyatların yüksek olması gerekirken, şu anda hamsi 100 TL, mezgit 200 TL, barbun 200 TL ve istavrit 70 TL'den satılıyor.
Vatandaşlar, kilosu 200 TL'den satılan somona, kılçığının az olması ve farklı pişirme yöntemlerine uygunluğu nedeniyle daha çok ilgi gösteriyor.
Sezonun kapanmasına kısa süre kala balık fiyatlarının uygun olduğu belirtiliyor.
15 Nisan'dan sonra tezgâhlarda deniz balıkları yerine somon, alabalık, çipura, levrek gibi kültür balıkları yer alacak.
Bu sezon balıkçıların yüzünü hamsinin güldürdüğünü dile getiren balık satıcısı Onurcan Köse, "Sezon bu sene hamsi sayesinde güzel geçti. Bu sene bizi hamsi kurtardı diyebiliriz. Sezonun başında palamut olmasını bekliyorduk ama olmadı. Palamudun boşluğunu hamsi doldurdu. Önceki sezon vatandaşlar zaten hamsiyi özlemişti. Bu sene hamsi özlemi giderildi. Bunların yanı sıra tezgâhlarda istavrit, mezgit, barbun da bulundu. Sezon o bakımdan iyi geçti" dedi.

İstavritin kilosunun 70 TL'ye kadar düştüğünü dile getiren Köse, "15 Nisan'a, yani sezonun kapanmasına az bir süre kaldı. Mezgit, istavrit, hamsi ve barbun gibi deniz balıkları artık tezgâhlarda yer almayacak. Bu balıkların yerini somon, alabalık, çipura, levrek gibi kültür balıkları alacak. Tezgâhlarda balık olacak ama kültür balıkları yer alacak.

'BEDAVA DİYEBİLİRİZ'

Normalde sezonun sonuna doğru fiyatların yüksek olması gerekirken ‘bedava' diyebiliriz. Şu anda hamsi 100 TL, mezgit 200 TL, barbun 200 TL ve istavrit de kilosu 70 TL'den satılıyor. Vatandaşlar bu günlerde kilosu 200 TL'den satılan somona daha çok ilgi gösteriyor. Kılçığının az olması, tavada, fırında ve mangalda pişirilebilmesinin yanı sıra çocukların da kolayca yiyebilmesi nedeniyle somon rağbet görüyor" diye konuştu.

Vatandaşlar da sezonun kapanmasına kısa süre kala balık fiyatlarının oldukça uygun olduğunu dile getirdiler.

