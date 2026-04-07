Baraj kapakları açıldı, balıklar bölgeye saçıldı: Çuval ve kovalarla topladılar

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi sınırlarındaki Örenler Barajı yağışların etkisiyle tam doluluğa ulaştı. Su seviyesinin maksimuma ulaşması nedeniyle de baraj kapakları açılarak su tahliyesine başlandı. Baraj kapaklarından taşan sularla birlikte binlerce balık akıntıya kapılarak savağa yayıldı. Bölge halkı ise suyun geçtiği yerler ellerinde çuvallar, kovalar ve filelerle akıntıya kapılan balıkları toplamak için birbirleriyle yarıştı.